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  •   Kripto İçin Karar Vakti! Saat 16:30’da Dikkat! Bitcoin Fiyatı Hareketlenecek!

Kripto İçin Karar Vakti! Saat 16:30’da Dikkat! Bitcoin Fiyatı Hareketlenecek!

Haftanın en kritik günü bugün diyebiliriz. Kritik veri açıklanacak ve Fed üyeleri mikrofon başına geçecek.
09:30
24 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 24.000 dolar sınırında bulunuyor ve bir bölgede sıkışıp kalması yatırımcılar için can sıkıcı. Bitcoin 25.000 dolar seviyesini de benzer şekilde birçok kez test edip başarısız oldu. Şimdilik 24.200 dolar bölgesindeki desteğin geri alınıp korunması gerekiyor. Öte yandan fiyat daha derin bir dip yapmadığından yatırımcılar umutlu.

Bitcoin Yükselecek Mi?

Kral kripto para birimi 24.000 dolara yakın alıcı buluyor ve 50bp faiz artışı yapılabilir açıklamalarının ortasında baskı artıyor. Dolar endeksi dün gelen düşük GSYİH verisine rağmen yükselişini sürdürüyor. Fed tam faiz artışlarında sona geldi derken aniden patlayan istihdam ve düşüş hızını yavaşlatan enflasyon kripto yatırımcısına sürpriz oldu. Fakat geçici fiyat hareketlerinin getirdiği psikoloji ile mevcut konumumuzu unutmamamız gerekiyor.

  • Fed artık tavan faize çok daha yakın. Faizler bugünün şartlarında en fazla Haziran toplantısına kadar artırılacak gibi görünüyor.
  • Peş peşe 75bp artış yapılan toplantılar geride kaldı.
  • Enflasyon aylardır istikrarlı biçimde düşüyor.
  • Kripto paralar özelinde ayı piyasaları yaklaşık 14 aydır devam ediyor. Tarihsel olarak ayı sezonunun artık bitmesi gerek.
  • Bitcoin 15.500 dolarlık dip bölgeden fazlasıyla uzaklaştı ve FTX çöküşünün dolaylı etkileri de ortadan kalktı.

Kripto Paralar Düşer Mi?

Bugün son derece önemli ve Pazar gününden bu yana bugün gelecek verinin ne denli önemli olduğundan bahsediyoruz. Yaşanacak gelişmeleri yakından izlemek ve buna hazırlıklı olmak sizi sürpriz fiyat hareketlerinde para kaybetmekten korur. Bugün özelinde en kritik gelişme PCE yani Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi açıklanacak. Tüketim harcamalarında alınan malların fiyatlarındaki değişikliği izler. Enflasyonun öncü göstergesidir ve Fed tarafından da yakından izlenir.

İzlenecek veriler ve beklentiler şunlar;

  • 16:30 Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Ocak) (Beklenti: 0,4% Önceki: 0,3%)
  • 16:30 Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %4,3 Önceki: %4,4)

Bunlar dışında veriler açıklandıktan sonra 18:00’da yeni konut satışları verisi gelecek. Bu ekonomideki hareketliliği izleyen bir veridir. 15 dakika sonra da Fed üyesi Jefferson konuşmaya başlayacak, Mester de aynı dakikalarda konuşacağı için bu süre zarfında gelecek açıklamalar Bitcoin fiyatını direkt etkileyebilir. Nitekim geçtiğimiz günlerde gelen 50bp artıştan yanayım açıklaması fiyatta düşüşe neden olmuştu.

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