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Yüzbinlerce yatırımcı tarafından yakından takip edilen isim bugün piyasalara dair son tahminlerini yayınladı. Bitcoin fiyatı birkaç saat önce gelen ETF başvurusu haberiyle yönünü yukarı çevirmiş olsa da halen yatırımcıların iştahı istenene seviyede artmış değil. Yine de kral kripto para biriminin 25.500 dolar üstünde yerini sağlamlaştırmaya çalışması güzel.

Kripto Gurusu Bitcoin Yorumu

Michaël van de Poppe kral kriptonun daha fazla talep görmesi gerektiğini ve destekleri tek tek kaybettiğini söylüyor. Burada dikkat çektiği nokta mevcut görünümün daha derin bir dibe işaret ediyor olabileceğidir.

“İşte Bitcoin’e gidiyoruz. Düşük seviyeler süpürülüyor. Tepkiyi 25.000 dolar bölgesinde görmek büyük ilgi uyandırıyor.”

Van de Poppe’nin paylaşımının ardından BTC 24.800 dolara kadar inse de akşam önemli ölçüde toparlandı. Analistin görüşü eğer 24.500 bölgesi tutulamazsa BTC’nin 23.000 dolarda daha derin bir dip yapmak isteyeceği yönündeydi.

“Harika bir sabah değil, çünkü endeksler gerçekten iyi giderken Bitcoin düzeliyor (Altın ile uyumlu olarak). USDT peg sorunu var bu yüzden piyasa gergin. Hala ilgi alanında, ancak 23.000 dolara kademeli düşüşü engellemek için 24.500 doların üstünde kalmalıyız”.

Altcoinler Yorum

Kripto paraların kümülatif değerine odaklanan Poppe piyasaların şu anda TOTAL’in 200 haftalık hareketli ortalaması (MA) olan 1,05 trilyon doların üzerinde kalamadığını söylüyor. Kümülatif değer bu yıl birçok kez büyük düzeltmelerin önceden sezilmesine yardımcı oldu. Burada 1,05 Trilyon dolarlık desteğin korunamaması bize 2022 yılından daha kötü günler yaşatabilir. BTC piyasa hakimiyetinin %47’lere dayandığı ortamda hiçbir altcoin yatırımcısı kümülatif değerin 1 trilyon dolar altına düşmesini istemeyecektir.

“Kümülatif değer 1,05 trilyon doların (yani 200 Haftalık MA’nın) üzerinde kalmalıydı. Bu mümkün olmadı, bu yüzden fiyat düşmeye başladı ve hatta bu seviyeyi reddediyoruz. Herhangi bir yükseliş bekleniyorsa en kısa sürede geri kazanılması gerekiyor, aksi takdirde 800 ve 950 milyar dolar test edilecek.”

Kümülatif değer BlackRock haberiyle kritik bölgeye yaklaştı. Bitcoin fiyatı da aynı gerekçeyle 25.500 dolar desteğinin üstünde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.