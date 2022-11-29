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Kripto Düşüşü Bitti Mi? En Büyük Dördüncü Satış Geldi!

Bu kadarı olmaz dedikçe Bitcoin düşmeye devam etti. Peki artık düşüş duracak mı? Bitcoin için dip sinyalleri ne durumda?
20:30
29 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.400 dolar seviyesinde işlem görüyor ve yarın yaşanacak önemli gelişmeler öncesi yatırımcılar tedirgin. Yarın, pazar günü detaylarını aktardığımız veriler gelecek ve Powell akşam tüm bunları değerlendirerek ekonominin güncel görünümüyle alakalı yorumlarını paylaşacak. Yapacağı açıklamalar önemli ve kripto paralarda volatilite artabilir. Peki on-chain tarafında güncel durum neye işaret ediyor?

Büyük Bitcoin Satışları

Glassnode’dan alınan veriler, Kasım ayında BTC satışlarının şimdiye kadarki en büyük boşaltmalardan biri olduğunu söylüyor. Glassnode, haftalık bülteni “The Week On-Chain “in son sayısında FTX çöküşü ve zincirleme iflas endişelerinin yatırımcılar üzerindeki etkileri ele alındı. Glassnode raporunda şunlar yazıyordu.

“Ayı piyasasından boğa piyasasına geçişi motive eden tutarlı bir olay, yatırımcıların büyük ölçüde pes etmesi ve teslim olması nedeniyle kayıpların dramatik bir şekilde gerçekleşmesidir. Kasım ayı, -10,16 milyar $’lık 7 günlük gerçekleşmiş kayıpla kayıtlara geçen en büyük dördüncü kapitülasyon olayına sahne oldu. Bu rakam Aralık 2018’deki zirveden 4,0x, Mart 2020’den ise 2,2x daha büyük.”

Üstelik Bitcoin madencilerinin içinde bulunduğu durum da pek iyi değil. Artan hash gücü ve düşen fiyatlar işin karlılığını önemli ölçüde düşürdü ve bir süredir madenciler operasyonlarını finanse edebilmek için ciddi Bitcoin satışları yapıyor.

Dolar bazlı kapitülasyon BTC/USD’nin 2018’in sonlarına kıyasla beş kat ve Mart 2020’ye kıyasla 4,5 kat daha yüksek işlem görmesi sayesinde açıklanabilirken, FTX’in patlamasından bu yana kripto piyasalarını soğukkanlılığın belirlediği bir sır değil.

Kripto Düşüşü Bitti Mi?

Glassnode, Bitcoin‘in piyasa değeri-gerçekleşmiş değer (MVRV) oranına atıfta bulunarak, hareket eden coinlerin “zirve düşük performans” olarak adlandırdığı durumda daha önce nadiren görülen zarar eden seviyelere geri döndüğünü gösteriyor. Düzeltilmiş MVRV oranı, BTC‘nin piyasa değeri ile gerçekleşen değeri arasındaki ilişkiden, yedi yıl veya daha uzun süredir hareketsiz olan coinlerin kar etkisinin çıkarılmasıyla elde ediliyor.

“Başka bir deyişle, muhtemelen kaybedilen arz boyunca elde tutulan kârı iskonto edersek, mevcut piyasa Aralık 2018 ve Ocak 2015’teki neredeyse piko-dip setinden bu yana en çok su altında kalan piyasadır.”

Yani MVRV bize dibin yakın olduğunu söylüyor. Ancak olağanüstü koşulların piyasadaki satış trendini daha ne kadar devam ettireceği bilinmiyor. FTX kaynaklı zincirleme iflasların ardından bir süre kripto paraların yatay seyrine devam edip ardından toparlanması umuluyor.

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