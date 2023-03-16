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ABD Menkul Kıymet Düzenleyicisi SEC hali hazırda kripto paralara karşı birçok cephede adeta savaş veriyor. Altcoinlerin menkul kıymet olduğunu iddia eden Gensler bunu kurumunun resmi görüşüne henüz dönüştüremedi. Diğer taraftan Spot Bitcoin ETF için mücadele eden Grayscale hayatta kalabilmek için savaşı kazanmak zorunda.

Spot Bitcoin ETF

SEC’in dün hangi argümanlarla spot Bitcoin ETF onayı vermediğini ve Grayscale cephesinin buna cevap olarak ne gibi adımlar attığını sizlerle paylaşmıştık. Yaklaşık 7 sayfalık mahkeme tutanağıyla birlikte tarafların görüşlerini tahlil ettik. Sonuç şu ki iki tarafın da haklı olduğu yönler var ve mahkeme bunun kesinlikle farkında. Diğer taraftan Brezilyalı varlık yöneticisi Hashdex’in CEO’su bugün Grayscale’i karşısına aldı.

New York Borsası’nda bir Bitcoin vadeli borsa yatırım fonu listeledikten altı ay sonra, kripto varlık yöneticisi Hashdex, spot bir ürüne doğru yol aldıklarını söylüyor. Firmanın CEO’su ve kurucu ortağı Marcelo Sampaio borsada verdiği bir röportajda, “Spot bir Bitcoin ETF’si kaçınılmaz, sadece ne zaman ve hangi bağlamda olacağını bilmiyoruz” dedi.

SEC ve Kripto Savaşı

Bir zaman dilimi belirlemek zor olsa da şirketin CEO’su bunun Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler’in yetkisi altında gerçekleşeceğine inanıyor. SEC, Grayscale Bitcoin Trust’ı bir spot ETF’ye dönüştürme teklifini reddetmesinin ardından Hashdex rakibi Grayscale tarafından dava edildi. İki taraf geçen hafta mahkemede karşı karşıya geldi ve Grayscale’in CEO’su olumlu bir sonuç konusunda iyimserdi. Bu yıl içinde bir karar çıkması bekleniyor. Hashdex CEO’su şunu söyledi;

“Düzenleyicilerle birlikte çalışıyoruz. Onlara dava açmıyoruz”.

Hashdex’in ETF’si ilk olarak emtia fonlarıyla ilgilenen 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında onaylandığından, birçok kişi bu onayı düzenleyicilerden gelen bir değişim olarak gördü. Marcelo Sampaio ayrıca şunları söyledi;

“Bitcoin, daha iyi bir alternatif olduğu için bu kriz karşısında büyük bir ralli yaptı. Henüz mükemmel bir alternatif değil. Gelişim aşamalarından geçmesi gerekiyor.”

Spot Bitcoin ETF onayı birçok şirketin hedefi ve ilk ETF onayını alan şirket ciddi anlamda kazanç elde edecek gibi görünüyor. Borsada işlem gören Bitcoin ETF’i kurumsalların yoğun ilgisiyle karşılaşacaktır ve tüm dünyadan (daha güvenli biçimde yatırım yapmak isteyenlerin) talep görmesi muhtemeldir. Birçok şirket veya nitelikli bireysel yatırımcı güvenilir bir kanal görmediği için kripto paralara yatırım yapmamayı tercih ediyor.