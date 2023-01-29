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Korkutan Uyarı! Çöküşleri Bilen Analist Yatırımcıya Seslendi: Bitcoin’de Bu Senaryo Kaçınılmaz!

Bitcoin (BTC) yeniden eski parlak günlerine dönmeyi hedeflerken, önde gelen bir analist yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. 
18:00
29 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden eski parlak günlerine dönmeyi hedeflerken, önde gelen bir analist yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

‘Daha Yolun Başındayız’

Popüler analist Scott Melker, yatırımcıları Bitcoin’in son son rallisi için çok faza heyecanlanmamaları konusunda uyardı. Uzmana göre, Bitcoin yeniden düşecek. Twitter’da 800.000’den takipçisi olan analist, geçmişteki ayı döngüleri ve Bitcoin‘deki düşüş oranını hatırlattı. Bitcoin, Kasım 2013 – Ocak 2015 (%-86,9); Aralık 2017 – Aralık 2018 (%-84,12); Nisan 2013 (%-82,65); Haziran 2019 – Mart 2020 (%-72,26) ve Nisan 2021 – Haziran 2021 (%-55,95) oranında değer kaybetti. Analiste göre, Bitcoin fiyatının geçen yıl yaklaşık %76.59 düştüğü düşünülürse, Nisan 2013 ayı piyasası seviyelerine ulaşması için %48.84 daha düşmesi gerekecek. Bu, 220 milyar doların veya mevcut Bitcoin piyasa değerinin yarısının piyasadan silinmesi anlamına gelir.

Melker, bunun “olası olmadığını” söyledi. Bitcoin, bu döngüde 15.800 dolara kadar düştü. Stratejiste göre, Bitcoin bu seviyenin altında düşmeyecek ancak mevcut seviyelerden aşağı inecek. Analiste göre,  daha yılın ilk ayındayız ve düzeltmeler gelmeye devam edecek.  Bitcoin, 25 Ocak’ta 23.800 dolara kadar yükseldi ancak daha sonra ivme kaybetti. BTC, an itibariyle 23.202 dolardan işlem görüyor. Melker, mevcut piyasada çok sayıda katalizör olmadığı ve sektördeki krizler göz önüne alındığında, Bitcoin’in yıllar içinde daha dirençli hale geldiğini belirtti.

Henüz Erken!

Bitcoin sene başından beri %37 artış kaydederken, rallinin sürdürülebilirliği odak noktası oldu. Bu süreçte makro ekonomik faktörler önemli bir rol oynarken, analistler zincir üstü verilere de dikkat çekiyor. Akıllardaki soru ise BTC‘nin bir sonraki direnç seviyesini geçmeyi başaracağı mı yoksa bunun bir boğa tuzağı mı olduğu? Bitcoin’de zincir üstü metrikler, neredeyse üç hafta süren bir rallinin ardından daha güçlü görünüyor. Ayrıca, fiyat seviyeleri artık bir dizi temel teknik göstergenin üzerine çıktı. Ancak uzmanlara göre, tam bir boğa piyasasının başladığını söylemek için çok henüz erken olabilir. Ek olarak, BTC korku ve açgözlülük endeksinin “açgözlülük” bölgesine girmesiyle piyasa duyarlılığı da iyileşti. Endeksin Mart 2022 sonundan bu yana kaydettiği en yüksek seviye. BTC, neredeyse bir haftadır 23.000 dolar seviyesinde konsolide oluyor. Analistlere göre, endişelerin azalması için Bitcoin’in 30.000 dolar seviyesini aşması gerekiyor. Fed’in kararları ise en önemli faktör olacak.

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