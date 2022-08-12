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Korkutan Rapor: Bitcoin’de Ralli Bekleyenlerin Hevesi Kursağında Kalabilir!

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, bugün yayımlanan kritik rapor,  BTC'nin hala tehlikeli sularda bulunduğuna işaret ediyor.
13:10
12 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, bugün yayımlanan kritik rapor,  BTC’nin hala tehlikeli sularda bulunduğuna işaret ediyor.

Satış Baskısı: Borsalara Bitcoin Girişi Artıyor

Kripto analitik şirketi CryptoQuant, piyasada önemli bir değişimin meydana gelmesi için Bitcoin borsa giriş eğiliminin değişmesi gerektiğini söylüyor. CryptoQuant, bugün yayınlanan haftalık Bitcoin raporunda, ABD Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yayınlanmasının ardından Çarşamba günü başlayan  ralliye ağmen, borsalara Bitcoin girişi yüksek kaldığı için Bitcoin fiyatının ivme kaybedebileceğini iddia ediyor. Rapora göre, borsalara Bitcoin girişlerini gösteren metrik, enflasyon verileri açıklandıktan sonra borsalara taşınan daha büyük miktarda BTC olduğunu gösteriyor. Rapor ayrıca Bitcoin’in Çarşamba günü 1.000 ila 10.000 BTC arasında token tutan yatırımcıların borsalara BTC aktardığını ve bu oranın normal aralığın ötesine geçtiğini ortaya koyuyor.

Çarşamba günü, ABD Çalışma Bakanlığı TÜFE verileri, enflasyonun Haziran’daki %9.1’den Temmuz’da %8.5’e düştüğünü ortaya koydu. Sonuç olarak, vu kritik verilere tepki olarak hisse senedi ve kripto piyasaları yükseliş kaydetti. Bitcoin 25.000 doları geçerken, Ethereum ise 1.900 doların üzerine çıkmayı başardı. Bitcoin ve Ethereum, 60 günün en yüksek seviyelerine çıktı. Özellikle, bazı ekonomistler, enflasyon düştükçe, Fed’in faiz oranları daha az agresif bir şekilde artıracağını ve enflasyonu kontrol altına almak için ekonomiyi resesyona sokmaktan kaçınabileceğini umuyor. Ancak makroekonomik görünümün henüz netleşmediğini belirtmekte fayda var. Avrupa’daki enerji endişeleri hala endişe teşkil ediyor ve Rusya Avrupa’ya enerji akışını kesmekle tehdit ettiğinden kışın daha da kötüleşebilir.

Ayı Piyasası, Ne Zaman Sona Erecek?

CryptoQuant’ın analizine göre, Bitcoin‘in ayı piyasası bölgesinden çıkması için Coinbase gibi spot borsalardan türev borsalara geçiş görmemiz gerekiyor. Analize göre, Bitcoin’in spot borsalardan türev borsalara akışı, piyasalardaki risk duyarlılığının çok önemli bir göstergesidir; bu, yatırımcıların kaldıraçla alım satım yapmaya veya Bitcoin’i diğer alım satımlar için teminat olarak kullanmaya istekli olduklarını ima eder.

CryptoQuant, hala ayı bölgesinde olduğumuzu iddia etse de, birkaç uzman bu sürecin daha uzun süre devam etmeyeceğini öngörüyor. Özellikle, kripto analisti Rekt Capital, piyasanın önümüzdeki çeyrekte taban fiyat oluşturacağını tahmin ediyor. Bitcoin şu anda son 24 saatte %2,38 düşüşle ancak son yedi günde %3,23 artışla 23. 980 dolardan işlem görüyor.

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