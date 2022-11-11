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Bitcoin (BTC) sendelemeye devam ederken, açıklanan zincir üstü veriler BTC fiyatındaki düşüşün derinleşebileceğine işaret ediyor.

Borsalara Bitcoin Akışı Hızlandı!

Zincir üstü veriler, Bitcoin için başka bir uyarıya işaret ediyor. Son 3-6 ayda satın alan orta vadeli Bitcoin yatırımcıları BTC’lerini borsalarına gönderiyor. Uzmanlara göre, bu büyük bir satış baskısına neden olabilir ve BTC fiyatı 15.000 dolara kadar düşebilir. Bitcoin Perşembe günü 15.682 dolara düştü ve ardından toparlanmaya başladı. Kripto para piyasası, FTX-Alameda krizinin ortasında baskı altında olmaya devam ediyor. FTX krizi, kripto borç veren BlockFi’nin para çekme işlemlerini duraklatması ve FTX ABD’nin alım satım ve para çekme sorunlarıyla karşı karşıya kalmasıyla yayılmaya başladı. FTX likidite krizi, orta vadeli Bitcoin sahiplerini BTC’lerini kripto borsalarına göndermeye zorluyor. Aslında, Bitcoin Borsa Giriş Endeksi verilerine göre kripto borsa girişi son 24 saatte 5000 BTC’nin üzerine çıktı.

Borsalara Aktarılan Bitcoin’lerin Harcanan Çıktı Yaş Bantları (SOAB) göstergesi, Perşembe günü 1200 BTC’nin üzerinde ve Cuma günü 3600 BTC’nin üzerinde iki büyük artışa işaret ediyor. Toplam değer 5.133.49 BTC. Son 3-6 ayda BTC satın alan Bitcoin yatırımcılarının BTC‘lerini borsalara göndermesi bir düşüş sinyalidir. Bu nedenle, düzeltme muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde devam edecek. Bitcoin fiyatı şu anda son 24 saatte neredeyse %4 artışla 17.394 dolardan işlem görüyor. Ralli, ABD’nin Ekim ayı TÜFE verilerini %7,7 olarak bildirmesinin ardından geldi ve enflasyon 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bitcoin, Bu Seviyeye Düşebilir!

Bununla birlikte, yatırımcılar ve balinalar varlıklarını borsalara taşımaya başladıkça BTC fiyatı tekrar 15.000 dolara düşebilir. FTX krizindeki kritik gelişmeler kripto para fiyatlarının düşmeye başlamasına neden olabileceğinden yatırımcıların ABD Dolar Endeksine (DXY) dikkat etmesi gerekiyor. Şu anda DXY 107.61’de, TÜFE verilerinden sonra 110’un altına geriledi.

Fed’in yüksek enflasyonu düşürmek için uyguladığı agresif parasal sıkılaştırma adımlarının etkisinin ölçümleneceği veride, yıllık enflasyondaki düşüş beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, Banka’nın aralık ayında faiz artırım oranını 75 baz puandan 50 baz puana indireceğine dair fiyatlamaların güçleneceği tahmin ediliyordu. Halihazırda para piyasalarında Fed’in Aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyordu.