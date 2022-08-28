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Korkulan Oldu: Bitcoin’de Kritik Metrik Alarm Vermeye Başladı

 Bitcoin (BTC) eski parlak günlerine dönmek için gün sayarken, zincir üstü veriler lider kripto para biriminin daha fazla değer kaybedebileceğine işaret ediyor. 
09:35
28 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 Bitcoin (BTC) eski parlak günlerine dönmek için gün sayarken, zincir üstü veriler lider kripto para biriminin daha fazla değer kaybedebileceğine işaret ediyor.

Uzun Vadeli Yatırımcılar, Satmaya Başladı

Güncel veriler, uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının (LTH) BTC’erini yavaş yavaş satmaya başladığını gösteriyor. Uzun vadeli yatırımcılar, coin’lerini altı aydan uzun süredir elinde tutan yatırımcılar olarak tanımlanabilir. Uzmanlara göre, Fed bakanı Powel’in açıkamaları ve küresel ekonomideki belirsizlik piyasadaki satış baskısını artırıyor. Veri şirketi Crypto Quant’ın bulgularına göre, uzun vadeli Bitcoin sahipleri, BTC’lerini satmaya başadı. Şirket, şu açıklamayı yaptı:

Uzun vadeli yatırımcıar, özellikle iki dönemde satış yaptılar. Birincisi Haziran ayındaki büyük rallide. İkincisi de BTC’nin 25.300 dolara ulaştığı mevcut ralllide. Bu tür yatırımcılar, Haziran’da daha fazla kar etmişti.

Bu durum, Bitcoin fiyatında daha fazla satış baskısı olasılığını gösterir. Analistlere göre satış baskısı olduğu için BTC fiyat hareketinde düşüş görebiliriz. Ancak, Crypto Quant analistleri orta vadede 28.000 ila 32.000 dolar arasında bir hedef öngörüyor. Analister kısa vadede Bitcoin’in ivme kaybedeceğine inanıyor ve şunları ekliyor.

Daha kısa vadede BTC, 19.000 dolardaki destek noktasını tekrar test edebilir. BTC, bu kritik destek seviyesinin altına düşmezse, tekrar 23.000 dolara çıkabilir.

Madenci Reservi Negatife Düştü: Satış Baskısı!

Bitcoin madenci rezervleri, son zamanlarda düşüş eğiliminde. Bu durum da başka bir fiyat düşüşünü tetikleyebilir. Rezervlerdeki düşüş özellikle 8 Ağustos’tan itibaren başladı ve net bakiye şu anda negatif. Bu durumun, yakın gelecekte BTC fiyatının düşmesine neden olması bekleniyor.   Raporda şu ifadelere yer veriledi:

BTC madencileri, 8 Ağustos’tan bu yana satış yapıyor. Bu durum, kısa vadede BTC fiyatı için iyi bir gelişme değil!

Daha önceki durumlarda, Bitcoin madenci rezervlerindeki düşüş, her zaman  BTC fiyatındaki düşüşle ​​ilişkilendirildi. Rapora göre, madencilerin bakiyesi düştüğünde, BTC fiyatı da düşme eğilimindeydi. Madenci rezerv akışlarına daha yakından bakıldığında, büyük oranda satışların gerçekleştiği görülüyor.  Bu arada, BTC 30 günden fazla bir süredir ilk kez 20.000 dolar seviyesinin altına düştü. CoinMarketCap’e göre, Bitcoin son 24 saatte %0.01 düşüşle 20.054 dolardan işlem görüyor. BTC’nin 20.0000 dolar aralığının altında işlem gördüğü son kez 14 Temmuz’da gerçekleşti.

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