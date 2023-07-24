Kore Bankaları Stablecoin’lere Alternatif Arayışına Girdi

Özet

  • Güney Kore'deki Hana Bank ve Woori Bank, tokenize mevduat teknolojisinin potansiyelini araştırıyor.
  • Mevduat sertifikalarını tokenize etmek için çalışmalar yapılıyor, bu sayede geleneksel bankacılık sistemi bozulmadan blokchain teknolojisi kullanılacak.
  • 14 bankanın katıldığı pilot program teknik sorunlarla karşılaşsa da devam ediyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
16:10
24 Temmuz 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Güney Kore’deki birkaç özel banka hem özel stablecoin’lere hem de merkez bankası dijital para birimlerine (CBDC) bir alternatif olan tokenize mevduat teknolojisinin potansiyelini araştırıyor. Buna göre merkezleri Kore Seul’da olan Hana Bank ve Woori Bank mevcut bankacılık esasına dayalı ve yerel ödeme sistemleriyle aynı hız ve kapasitede çalışabilecek bir stablecoin arayışına girdi.

Hana Bank ve Woori Bank Mevduat Sertifikasını İncelemeye Başladı

Maeli Bussiness New Korea’dan alınan bir habere göre her ikisi de merkezi Seul’de bulunan özel şirketler olan Hana Bank ve Woori Bank mevduat sertifikası (CD) olarak adlandırılan token’lara ilgi gösteriyor. Mevduat sertifikaları mevcut bankacılık sistemini bozmadan geleneksel kuralların ve mevduatların yerini alan blokchain teknolojisinden yararlanılarak tokenize edilmiş banka mevduatlarıdır. Mevduat sertifikaları ayrıca herhangi bir geleneksel banka hizmetiyle aynı standartlarda kimlik doğrulaması gerektirir.

Hana Bank, mevduat sertifikası token’larını araştırmayı planlarken, Woori Bank’ın araştırma departmanı yakın zamanda token’lar hakkında bir rapor yayınladı.

Bankacıların bakış açısında mevduat sertifikalarının çok az dezavantajı var gibi görünüyor. Rapora göre bu token’lara olan ilgi 2022’deki stablecoin başarısızlıklarının mali düzenleyiciler arasında yarattığı endişeden kaynaklanıyor. Raporda adı geçen kıdemli bankacılara göre:

Stablecoin metrikleri mevcut sistemden önemli ölçüde farklı olmadıkları için bankaların bakış açısından istikrarlı olarak değerlendiriliyor.”

CBDC’lerle Uyumlu Olabilecek Tokenlar İncelenmeye Devam Ediyor

Bir diğer önemli özellik de bu token’ların merkez bankası dijital para birimleriyle (CBDC) olası uyumluluğu olarak görülüyor. Hana Bank ve Woori Bank bankalarının her ikisinin de çalışmaları bu bağlamda Kore Bankası tarafından bir CBDC çerçevesinde değerlendirilebilir. Temmuz ayında Kore Bankası akıllı sözleşmelerin yakın alan iletişimi ile çevrimdışı ödemelerin ve sınır ötesi ödemelerin kullanımının araştırılamasını içeren bir CBDC’nin potansiyel tanıtımı için devam eden hazırlığını açıkladı.

14 özel bankanın yer aldığı pilot program hali hazırda çalışıyor. Ancak yinede teknik bazı sorunlar var. Saniyede 2.000 işlem gerçekleştirmeyi başaran sistem çoğu yerel ödeme sisteminin sağladığı işlem sayısına göre oldukça yavaş. Kore Bankası şimdi projenin teknik kapasitelerini geliştirmenin yollarını arıyor.

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