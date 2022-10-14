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Köprüden Önce Son Çıkış Mı? Kripto Paraların Geleceği!

Kripto paralar nereye gidiyor? Bitcoin fiyatı için beklentiler neler?
20:59
14 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi son 24 saatte yatırımcıları çok farklı duygulara soktu. Peki bu duygu değişiminin sebebi neydi? Kripto para yatırımcıları artık köprüden önceki son çıkışta mı? Piyasaların güncel durumu ve önümüzdeki birkaç aylık döneme dair beklentileri ele alıyoruz. 10 aydır düşüşlerle boğuşan yatırımcıların merak ettiği birçok soruya cevap arayacağız.

Kripto Paralarda Son Durum

Tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Eylül ayında 12 aylık bazda %8,2 arttığını gösteren Eylül Enflasyon Raporu Verilerinin açıklanmasının ardından, kripto para piyasası sert bir düşüş yaşadı. Gün gündüz saatlerinde de bu beklenti sebebiyle satışlar başlamıştı. Beklentinin %0,1 üzerinde gelen veri Bitcoin’deki yatay hareketi bozdu. Bitcoin fiyat 18.300 dolara kadar düştü. Santiment’in verilerine göre, bu düşüş BTC’nin 21 Eylül’den bu yana en düşük fiyat seviyesini temsil etti ve “zayıf eller” tarafından panik satışı nedeniyle tetiklendi.

Şaşırtıcı biçimde bugün Bitcoin fiyatı neredeyse 20.000 dolara kadar yükseldi. Bitcoin’in sosyal hacmi de 13 Ekim’de enflasyon raporunun yayınlanmasının ardından yükseldi. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 19.300 dolarda bulunuyordu. Biden tarafından yapılan üçüncü çeyrekte enflasyonun %2 yükseldiği açıklamasıyla toparlanan kripto paralar yeniden düşüyor.

Son Bitcoin Yükselişi Mi?

İstanbul’da boğaz köprülerine yaklaştığınızda “köprüden önce son çıkış” uyarısını görürsünüz. Eğer bu sapağı kaçırırsanız Anadolu veya Avrupa yakasına geçmeniz gerekir. Peki kripto paralar için köprüden önce son çıkışa geldik mi? Bugün Bitcoin fiyatının 19.800 doları aştığını gördük. Ancak öğleden sonra Fed üyesi Cook, çekirdek enflasyonun “beklenmedik” biçimde yükseldiğini açıkladı ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. 2 Kasım tarihinde Fed yeni faiz kararını açıklayacak ve birkaç ayda yaptığı hızlı faiz artışının henüz net biçimde karşılığını görebilmiş değil. Geçtiğimiz yıllarda böylesine yüksek faiz artışları birkaç yıla yayılarak yapılmıştı.

Önümüzdeki birkaç aya kuş bakışı göz attığımızda bugünlerde yaşanan toparlananın köprüden önce son çıkış olabileceğini görüyoruz. Fed sebebiyle düşen Bitcoin’in daha fazla kayıp yaşamak için fazlaca sebebi var. Powell ve Fed üyeleri orta vadede faiz artırım hızının yavaşlamayacağını söylüyor. Önümüzdeki yıl boyunca faiz artışlarının devam edeceğini daha şimdiden söylüyorlar. Daha da önemlisi küresel resesyon riskine rağmen geri adım atmayacaklarını büyük bir cesaretle duyuruyorlar.

Hisse senedi piyasalarıyla uyumlu hareket eden kripto paraların bu senaryoya göre düşmeye devam etmesi gerek. Geçtiğimiz özellikle 6 ayı hatırlayalım. Bitcoin fiyatı büyük dipler ve küçük zirveler yaparak sürekli olarak aşağıya gitti. Bir süredir 18.000 dolar seviyesi korunuyor ancak 2 Kasım toplantısı bu bölgenin de aşılamaz bir hedefe dönüşmesine neden olabilir. Nitekim 35.000, 33.000, 28.000, 25.000 ve sonunda 20.000 dolar seviyelerini aylar içinde büyüyen engeller olarak gördük.

Popüler kripto para analisti Capo, Bitcoin fiyatının 21.000 dolara kadar yeni bir zirve yaptıktan sonra 14.000 dolar ile 16.000 dolar arasında yeni bir dip yapacağını düşünüyor. Umalım ki bugünlerde yaşanan minik yükselişler köprüden önce son çıkış veya kaçış sapağı olmasın.

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