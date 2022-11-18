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Kırmızı Alarm! Kritik Rapor Endişe Yarattı! İşte Bitcoin’deki Bir Sonraki Senaryo!

Kripto para piyasası FTX krizi nedeniyle zor bir dönemden geçerken, ortaya çıkan raporlar ve veriler işin ciddiyetini gözler önüne seriyor. 
12:30
18 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası FTX krizi nedeniyle zor bir dönemden geçerken, ortaya çıkan raporlar ve veriler işin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Grayscale’in GBTC Fonunda Tarihi İndirim! Ne Anlama Geliyor?

Yatırım şirketi Grayscale‘in Bitcoin Trust’ı (GBTC), yaklaşık 16.751 dolarlık mevcut piyasa değerine kıyasla Bitcoin başına yaklaşık 9.562 dolarlık değer ile %43 indirimle işlem görüyor. Benzer şekilde, Ethereum Trust (ETHE), yaklaşık 1.215 dolarlık mevcut piyasa değerine kıyasla %41 indirimle, Ethereum başına yaklaşık 718 dolardan işlem görüyor. Bu kritik veriler, yatırımcı hissiyatına ve piyasaya dair karamsarlığı gösteriyor. Kurumsal yatırımcıların GBTC’ye yönelik ilgisi prim fiyatındaki artışı da tetikliyor. Fakat fiyat düştüğünde ve Bitcoin’e ilgi ivme kaybettiğinde de tersi bir durum meydana geliyor ve GBTC fiyatı, Bitcoin fiyatının da altına düşüyor ve indirimli şekilde satılıyor. Uzmanlara göre, bu durum  Genesis Trading ve Grayscale’in ana şirketi olan Digital Currency Group’un iflas durumlarıyla ilgili korkuların artmasından kaynaklanıyor. Gemini de dahil olmak üzere birçok merkezi borsa için kripto kerdi verme platformu olan Genesis Trading’in şu anda bir likidite krizinden geçtiği için para çekme işlemlerini askıya aldığını belirtmekte fayda var.  Son olaylar, Grayscale Bitcoin Trust’ın potansiyel olarak Bitcoin için en büyük risk haline gelmesine yol açtı.

Grayscale şu anda Coinglass verisi başına yaklaşık 633,7 bin BTC (10,57 milyar dolar) ve 3,05 milyon ETH (3,68 milyar dolar) tutuyor. Sonuç olarak, bu kripto pazarları için felaket olabilir. Ancak, birkaç uzman bu felaket senaryosunun pek olası olmadığına inanıyor. Örneğin analist Alex Krüger, böyle bir eylemin DCG’ye de zarar vereceğini ve bu nedenle bunu yapmanın şirketin çıkarına olmadığını iddia ediyor. Bu arada, Financial Times editörü Jeff Roberts, Trust’ı feshetmenin işe yaramayacağını bunun yerine, şirketin gereken zamanda sermayeyi artırmak için haber platformu CoinDesk’i satabileceğine inanıyor. Analistlere göre, mevcut durum Bitcoin fiyatının daha da düşeceğine işaret ediyor.

FTX Krizi, Domino Etkisi Yarattı!

Firmanın şu anda iflas etmiş olan FTX borsasında kilitli 175 milyon doları vardı. Bununla birlikte, The Block’un bir raporuna göre, DCG geçen Cuma günü 140 milyon dolarlık bir öz sermaye aktarımı ile devreye girdi. Ancak, bu hafta para çekme işlemlerini durdurmaya devam ettiği için kredi şirketini ayakta tutmak için yeterli olmamış gibi görünüyor. Bir Wall Street Journal raporuna göre Genesis, müşteri taleplerini karşılamak için Pazartesi gününe kadar 1 milyar dolar toplamak istiyor. Rapora göre likidite krizi, bilançosundaki likit olmayan varlıklardan kaynaklanıyor. Sonuç olarak, kullanıcılar DCG’nin finansal durumunu ve iflas olasılığını sorgulamaya başlıyor. North Rock Digital’in kurucusu Hal Press, gerekli 1 milyar dolarlık kredi talebi ışığında bu endişelerin geçerli olduğuna inanıyor.

0xSisyphus isimli bir analist, en kötü durumda, ortada şirketin dolduramayacağı bir boşluk olduğunu ve Bitcoin ve Ethereum tröstlerini feshetmekten başka seçeneği kalmayabileceğini söylüyor. Özellikle, Grayscale’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı Form 10-K uyarınca, Trust’ın feshedilmesi durumunda, hissedarlar USD veya gerçek kripto para birimi cinsinden pay alabilirler. Ancak, karar düzenleyicilerin takdirindedir. Emsal olacak bir şey varsa, dijital varlıkların satışından kaynaklanan USD cinsinden bir dağılım olması muhtemeldir. Örneğin, bir kullanıcının belirttiği gibi, Grayscale, SEC’in Ripple’a açtığı dava ışığında XRP varlıklarını tasfiye etti ve hissedarlara nakit para dağıtt

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