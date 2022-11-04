Kripto para piyasası son zamanlarda 1 trilyon doları geçmiş olsa da, bankacılık devi JPMorgan, sektöre dair karamsar bir tabloyu ortaya koydu.

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Kripto para piyasası son zamanlarda 1 trilyon doları geçmiş olsa da, bankacılık devi JPMorgan, sektöre dair karamsar bir tabloyu ortaya koydu.

Hızla Kuruyor…!

Bankanın son raporuna göre, işler yolunda gitmiyor. Rapor, kripto para piyasasında risk sermayesinin hızla kuruduğunu gözler önüne seriyor. Perşembe günü, JPMorgan Chase & Co. stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou, şu anda kripto alanındaki finansmanın yılda 10 milyar dolarlık bir rakamda söyledi. Geçen yıl bu rakam, 30 milyar dolardı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde, kripto para sektöründeki risk sermayeleri finansmanı 4,4 milyar dolara düştü. Niceliksel sıkılaştırma ve diğer makro faktörlerin ortasında, daha riskli varlıklara olan talep önemli ölçüde düştü. Kurumsal yatırım Bitcoin (BTC) fiyatını ve benimsenmeyi etkileyen önemli bir faktör. JPMorgan’daki ekip şunları söyledi:

Güncel veriler, risk sermayesindeki fonlarının kripto para piyasasına yatırım yapma konusundaki isteksizliğini ortaya koyuyor. Bu, mevcut durgunluğun uzun süreli olma olasılığını artırdığı için endişe verici bir gelişme.

3 Kasım Perşembe günü, kripto borsası Coinbase de üçüncü çeyrek kazançlarında 545 milyon dolar net zarar bildirdi. Şirket, gelirinin makroekonomik şartlardan ve piyasadaki çöküşten büyük oranda etkilendiğini söyledi. Coinbase ayrıca kripto piyasasının mevcut seviyelerden hızlı bir şekilde toparlanmasını beklemediğini belirtti. Perşembe günü, COIN hisse senedi fiyatı %8 daha düşerek günü 55.80 dolardan sonlandırdı. Geçen yıl boyunca, COIN %85 oranında değer kaybetti.

JPMorgan, Bankaları Uyardı!

Başka bir gelişmede JPMorgan, bankaların kripto paralar ile ilgili deneme sürecine başlarken müşterilerin korunmasına öncelik vermek zorunda kalacaklarını söyledi. Son zamanlarda bankalar, finansal hizmetlerini daha uygun fiyatlı ve verimli hale getirmek için kripto endüstrisine yaklaşıyorlar. Bununla birlikte, yatırımcıları siber güvenlik risklerinden korumak için uygun güvenlik önlemleri şartt. Bu hafta başlarında Singapur Fintech Festivali 2022’de konuşan JPMorgan’ın blok zinciri birimi Onyx’in CEO’su Umar Farooq şunları söyledi:

Bir bankanın düzenleyici ve müşteri açısından yapması gereken şey, müşterilerini korumaktır. Müşterilerin parasını kaybedemeyiz.

Bunun üzerinde çalışmak için bankacılık devi, müşterinin blok zinciri cüzdanında kalacak, doğrulanabilir koleksiyonlar olarak adlandırılan bir çözüm kullanıyor. Bir müşteri işlem yapmak için protokolü kullandığında, kimlik bilgileri doğrulanır. Farooq, “Kimse kontrol etmezse ve kimin kime para gönderdiğini bilmezse insanların sınır ötesi para gönderebileceklerini tahmin edemiyorum çünkü er ya da geç bir kara para aklama olayına girecekler” dedi.