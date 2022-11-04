Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Kırmızı Alarm! JPMorgan’dan Ürküten Rapor! Bitcoin’de Umutlar Başka Bahara Kalabilir!

Kripto para piyasası son zamanlarda 1 trilyon doları geçmiş olsa da, bankacılık devi JPMorgan, sektöre dair karamsar bir tabloyu ortaya koydu.
12:35
4 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası son zamanlarda 1 trilyon doları geçmiş olsa da, bankacılık devi JPMorgan, sektöre dair karamsar bir tabloyu ortaya koydu.

Hızla Kuruyor…!

Bankanın son raporuna göre, işler yolunda gitmiyor. Rapor, kripto para piyasasında risk sermayesinin hızla kuruduğunu gözler önüne seriyor. Perşembe günü, JPMorgan Chase & Co. stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou, şu anda kripto alanındaki finansmanın yılda 10 milyar dolarlık bir rakamda söyledi. Geçen yıl bu rakam, 30 milyar dolardı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde, kripto para sektöründeki risk sermayeleri finansmanı 4,4 milyar dolara düştü. Niceliksel sıkılaştırma ve diğer makro faktörlerin ortasında, daha riskli varlıklara olan talep önemli ölçüde düştü. Kurumsal yatırım Bitcoin (BTC) fiyatını ve benimsenmeyi etkileyen önemli bir faktör. JPMorgan’daki ekip şunları söyledi:

Güncel veriler, risk sermayesindeki fonlarının kripto para piyasasına yatırım yapma  konusundaki isteksizliğini ortaya koyuyor. Bu, mevcut  durgunluğun uzun süreli olma olasılığını artırdığı için endişe verici bir gelişme.

3 Kasım Perşembe günü, kripto borsası Coinbase de üçüncü çeyrek kazançlarında 545 milyon dolar net zarar bildirdi. Şirket, gelirinin makroekonomik şartlardan ve piyasadaki çöküşten büyük oranda etkilendiğini söyledi. Coinbase ayrıca kripto piyasasının mevcut seviyelerden hızlı bir şekilde toparlanmasını beklemediğini belirtti. Perşembe günü, COIN hisse senedi fiyatı %8 daha düşerek günü 55.80 dolardan sonlandırdı. Geçen yıl boyunca, COIN %85 oranında değer kaybetti.

JPMorgan, Bankaları Uyardı!

Başka bir gelişmede JPMorgan, bankaların kripto paralar ile ilgili deneme sürecine başlarken müşterilerin korunmasına öncelik vermek zorunda kalacaklarını söyledi. Son zamanlarda bankalar, finansal hizmetlerini daha uygun fiyatlı ve verimli hale getirmek için kripto endüstrisine yaklaşıyorlar. Bununla birlikte, yatırımcıları siber güvenlik risklerinden korumak için uygun güvenlik önlemleri şartt. Bu hafta başlarında Singapur Fintech Festivali 2022’de konuşan JPMorgan’ın blok zinciri birimi Onyx’in CEO’su Umar Farooq şunları söyledi:

Bir bankanın düzenleyici ve müşteri açısından yapması gereken şey, müşterilerini korumaktır. Müşterilerin parasını kaybedemeyiz.

Bunun üzerinde çalışmak için bankacılık devi, müşterinin blok zinciri cüzdanında kalacak, doğrulanabilir koleksiyonlar olarak adlandırılan bir çözüm kullanıyor. Bir müşteri işlem yapmak için protokolü kullandığında, kimlik bilgileri doğrulanır. Farooq, “Kimse kontrol etmezse ve kimin kime para gönderdiğini bilmezse insanların sınır ötesi para gönderebileceklerini tahmin edemiyorum çünkü er ya da geç bir kara para aklama olayına girecekler” dedi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Sonunda..! Bloomberg En Önemli Bitcoin Raporunu Paylaştı: Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitecek!
Sonunda..! Bloomberg En Önemli Bitcoin Raporunu Paylaştı: Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitecek!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Merakla Beklediği Oylama 2023’e Ertelendi!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Merakla Beklediği Oylama 2023’e Ertelendi!
Ünlü Girişimci Bu Altcoin Yerine Bitcoin Alarak 1.5 Milyar Dolardan Oldu!
Ünlü Girişimci Bu Altcoin Yerine Bitcoin Alarak 1.5 Milyar Dolardan Oldu!
Tarih de Verdi! Ünlü Balinaya Göre Bitcoin Yüzde 4600’ün Üzerinde Yükselecek
Tarih de Verdi! Ünlü Balinaya Göre Bitcoin Yüzde 4600’ün Üzerinde Yükselecek
Elon Musk’ın Twitter’ından Bitcoin ve Altcoin’ler için Üzücü Haber Geldi!
Elon Musk’ın Twitter’ından Bitcoin ve Altcoin’ler için Üzücü Haber Geldi!
Bitcoin Öngörüleri Çıkan Analist 38.000 Dolar için Tarih Verdi!
Bitcoin Öngörüleri Çıkan Analist 38.000 Dolar için Tarih Verdi!
Dikkat! 7 Sinyalinden 6’sı Çıkan Metrikten Yeni Bitcoin (BTC) Sinyali!
Dikkat! 7 Sinyalinden 6’sı Çıkan Metrikten Yeni Bitcoin (BTC) Sinyali!
Dikkat! Bitcoin’de Beklenen Rapor Yayımlandı: Aylar Alabilir!
Dikkat! Bitcoin’de Beklenen Rapor Yayımlandı: Aylar Alabilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
O Kadar NFT Koleksiyonu Çıkıyor! Bu NFT Dosyaları Nerede Saklanıyor?
Ethereum Yükseldi Fiyatları Fırladı: Bu NFT Koleksiyonu Zirveye Alıştı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022