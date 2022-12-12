Bitcoin (BTC) tehlikeleri sularda gezinirken, FTX krizi ve ayı piyasasının neden olduğu kritik gelişmeler endişe yaratmaya devam ediyor.

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Bitcoin (BTC) tehlikeleri sularda gezinirken, FTX krizi ve ayı piyasasının neden olduğu kritik gelişmeler endişe yaratmaya devam ediyor.

Grayscale’ın GBTC Fonunda Tarihi İndirim

Grayscale‘in Bitcoin fonu GBTC’de tarihi dipler derinleşiyor. Fonun %48,62 indirimle tarihinin en düşük seviyesini görmesi, yatırımcıları ve analistleri endişelendiriyor. Ayrıca FTX krizinin domino etkisi de piyasaya büyük darbe vurdu. DCG mali sorunlarla da karşı karşıya olduğu için uzmanlar piyasada satışın yakın olabileceğine inanıyor. Grayscale’ın GBTC’si neredeyse %50 indirimli olması, yine dikkatleri fona çevirdi. 9 Aralık itibariyle, GBTC’de prim %48,62. GBTC hisseleri 8,03 dolardan işlem görüyor. Piyasanın önde gelen analistleri ve genel olarak kripto para topluluğu, indirimin büyük oranda devasa bir satışı tetikleyebileceğinden korkuyor. Endişesinin başlıca nedenlerinden biri, kardeş şirket Genesis’in FTX’in çöküşünün ardından para çekme işlemlerini durdurması. Ana şirket Digital Currency Group da yaklaşık 2 milyar dolar borçlu ve Genesis’e yaklaşık 1,7 milyar maruz kaldı. Lumida Wealth CEO’su Ram Ahluwalia, DCG’nin GBTC hisselerini Genesis kredisinde teminat olarak kullandığına inanıyor.

Ahluwalia ayrıca, DCG’nin “bu yükümlülükleri ve kayıpları karşılamaya yetecek kadar güce” sahip olduğunu söylüyor. Olası bir sonuç olarak iflas riskini görmüyor. Ancak, Bitcoin daha da düşerse şirketin sorun yaşayabileceğini kaydetti. DCG, bu ay gündemde kalmaya devam ediyor. Grayscale nedeniyle büyük sorunlar yaşayabilir. Bernstein, DCG’nin masasında birkaç farklı seçeneğin olduğunu belirtti. Şirket, sermayeyi artırabilir, GBTC fonunu feshedebilir veya stratejik olmayan varlıkları satıp Grayscale’i kurtarabilir. Analistler Gautam Chhugani ve Manas Agrawal, GBRC tröstün yapısının sahiplerini koruduğunu ve “DCG veya DCG grup varlıkları içindeki başarısızlıklardan korunmaya devam ettiğini” belirtti. Yine de yatırımcılar, GBTC’nin durumu ve piyasada daha fazla düşüşe yol açıp açmayacağı konusunda endişeli.

SEC, Devreye Girdi!

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da son zamanlarda piyasada yaşanan krizler nedeniyle sert açıklamalar yapmaya ve adımlar atmaya devam ediyor. Kurum, kripto para şirketlerinden kripto kışı ve çeşitli şirketlerin çöküşüyle ilgili ayrıntıları yatırımcılara açıklamalarını istedi. Bunun için kılavuz yayınladı. Genel olarak konuşursak, bu şirketlerin piyasadaki mali açıdan sıkıntılı şirketlere maruz kalıp kalmadıklarına yönelik bilgileri ifşa etmelerini istedi.

Bu, 2022’nin başından bu yana kripto para piyasasını yakından izleyen SEC tarafından atılmış büyük bir adım. Bu arada SEC, piyasadaki birçok iflasın ve krizin merkezinde yer alan FTX’i araştırıyor. Ancak kripto yanlısı bir milletvekili borsanın çökmesinden SEC Başkanı Gary Gensler’ı sorumlu tuttu.