Kısa ve orta vadede altcoin yatırımcılarını neler bekliyor? İyi haber ne ve kısa vadede ziyaret edilecek destek seviyesi hangisi?

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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 23.000 dolar seviyesine yakın ve altcoinler hareketlenebilir. Güncel veriler kripto yatırımcısını bir nebze rahatlatacak gibi görünüyor. Fed başkanının son açıklamaları dezenflasyona vurgu yapıyordu bugün konuşan üyeler de resesyona yol açmadan enflasyonu dizginlemek istediklerini söylüyor.

Bitcoin (BTC) Yorum

Bitcoin kısa vadede zayıf hareketler yapıyor ancak koruduğu mevcut seviye uzun vadeli performansına dair iyimser beklentileri artırıyor. Uzun vadeli Bitcoin holderlarının sayısı önemli bir zirveye ulaştı. 6 aydan bu yana BTC tutan adreslerin satışa yönelmemesi piyasaya dair iyimserliği besleyen önemli bir gösterge. Şu anda, toplam BTC arzının %78’i uzun vadeli sahiplere ait ve borsalardan çıkışlar devam ettiği için bunun fiyat yükselişini desteklemesi bekleniyor.

BTC fiyatı yılın başından bu yana hızlanan bir oranda artış gösterdi. Ocak 13’te alçalan bir direnç çizgisinden çıktı ve Şubat 2’de 24.258 dolara ulaştıktan sonra hızla geri döndü. Ayrıca, günlük RSI aşırı alım bölgesi içinde düşüş eğilimi (yeşil çizgi) oluşturdu. Bu, genellikle aşağı yönlü hareketlerden önce gelen bir işarettir. BTC şu anda düşüş eğilimli bir yutan mum çubuğu (beyaz simge) oluşturma sürecinde. Bu gerçekleşirse, kısa vadeli geri dönüşü teyit edecek ve 20.926 dolar desteğine kadar fiyatın indiğini göreceğiz.

Kripto Paralar Yorum

Bitcoin eğer 24.258 doların üzerine çıkar ve saatlik kapanış yaparsa bu bize kısa vadede hızlı bir toparlanmanın mümkün olabileceğini gösterecek. Sonraki hedefse 26.000 dolar olacak. Öte yandan altcoinler için dikkat çekici bir detay var. Bitcoin dominasyonu Eylül 2022’den bu yana artış gösterdi. Bununla birlikte, geçen hafta bir düşüş mumu oluşturdu. BTC dominasyonu (hakimiyeti) düşerse bu durumda altcoinlere para akışı hızlanır ve asıl altcoin rallileri başlar.

Haftalık RSI direnç olarak bir yükseliş sapması trend çizgisini doğruladı (kırmızı simge). Yükseliş sapması trend çizgisi mevcut yukarı yönlü hareketi katalize etti ve bunun kırılması ve direnç olarak doğrulanması önemli bir düşüş sinyalidir. RSI bu çizginin üzerine çıkmadıkça veya başka bir yükseliş sapması yaratmadıkça, BTCD’nin %40’a ve muhtemelen %35’e doğru düşmesi beklenmektedir. RSI düşüşü ve 50’nin altındaki kapanış bu düşüş tahminini doğrulayacaktır. BTCD cephesindeki böylesine bir düşüş altcoinlerin çift haneli yükselişler yaşamasını sağlayabilir.

Özetle altcoinler için yükseliş bekleniyor ve Bitcoin’in 20.926 dolar desteğini tutması önemli. Diğer taraftan orta vadede 26.000 dolar hedefi güncelliğini koruyor.