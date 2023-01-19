2021'de Bitcoin'in (BTC) çökeceğini öncesinden haber vermesiyle tanınan kripto para analisti ve trader'ı Dave the Wave, en büyük kripto para için 2023 fiyat hedefini paylaştı.

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2021’de Bitcoin‘in (BTC) çökeceğini öncesinden haber vermesiyle tanınan kripto para analisti ve trader’ı Dave the Wave, en büyük kripto para için 2023 fiyat hedefini paylaştı. İşte analistin kimsenin aklına gelmeyen BTC fiyat hedefi.

Bitcoin’de 2023 Hedefini Verdi

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Dave the Wave, 130 binden fazla Twitter takipçisine en büyük kripto para için 2023 hedefinin 40 bin doların üzerinde olduğunu belirterek “BTC‘nin ‘satın alım bölgesinden’ çıkması için bu yıl teknikte 42 bin dolarlık bir hedef söz konusu.” dedi.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 20 bin 797 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre en üst sırada yer alan kripto para son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,82 düşse de son 7 günde değerini yüzde 19’un üzerinde artırdı. BTC, güncel fiyatlarla 2021’in Kasım ayında 69 bin dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) yaklaşık yüzde 70 altında el değiştiriyor.

“Bitcoin’in Döngüleri Değişiyor”

Dave the Wave, iki yıl önce yazdığı bir analize atıfta bulunarak, Bitcoin piyasası olgunlaştıkça fiyattaki yükseliş ve düşüş döngülerinin giderek daha düzensiz hale gelip gelmeyeceğini sorgulayarak şunları söyledi:

Grafikte, ‘döngüler’ tıpkı sıcak sularda dev buz tabakalarının parçalanması gibi parçalanıyor gibi görünüyor. Olgunlaşan bir piyasanın ve artan likiditenin volatiliteyi azalttığı görüldüğü genel bir ilke karşısında bu bizi şaşırmıyor; tek bir büyük volatilite artışı ve fiyat düzeltmesi bir dizi daha küçük volatilite artışına ve düzeltmeye bölünebilir. Dolayısıyla, olgunlaşmakta olan ve oldukça spekülatif bir piyasadaki artan likidite, döngülerin değişmesine, beklentilerin şeyin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Analist, ayrıca Bitcoin‘in daha az küçük fiyat düzeltmeleri ve daha büyük gerçek fiyat düzeltmeleri gördüğüne dikkat çekerek “Daha küçük nominal fiyat düzeltmeleri ve daha büyük gerçek fiyat düzeltmeleri söz konusu. Tıpkı fiyat keşfi yolunda olması gerektiği gibi.” dedi.