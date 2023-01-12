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Bitcoin (BTC) uzun bir durgunluğun ardından yeniden ivme kazanırken, önde gelen analistler riskin devam ettiğine dikkat çekiyor.

Mike Wilson: Resesyon, Borsayı Yerle Bir Edebilir!

Kripto para piyasası güçlü bir şekilde toparlandı. Bitcoin (BTC) son 24 saatte %3,8 arttı ve 18.000 doları rahat bir şekilde aşarak son bir ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Ethereum (ETH) ise %4,5’ten fazla arttı ve 1.400 doları test ediyor. Farklı analistler, bu dikkat çekici artışın, 275 milyon dolarlık haftalık BTC opsiyonlarının sona ermesinden kaynaklandığına ve yatırımcıların ABD‘deki Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) iyi bir şekilde okunmasını beklediklerine dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonu düşürme çabası beklenen sonuçları veriyor. Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Craig Erlam’a göre, Bitcoin ve kripto para piyasasındaki artış yatırımcı duyarlılığının değişmesi açısından önemli. Uzman, mevcut yükselişe rağmen makroekonomik faktörlerin belirleyici unsur olmaya devam edeceğinin altını çiziyor.

Fed’in faiz oranlarını 2023’e kadar yüksek seviyelerde tutacağını defalarca yinelemesine rağmen, piyasalar merkez bankasının bu yıl sonunda faiz artırımlarını sonlandırmasını veya azaltmasını beklemeye devam ediyor. Morgan Stanley’in baş yatırım yetkilisi Mike Wilson, Salı günü CNBC ile yaptığı bir röportajda önemli açıklamalar yaptı. Uzmana göre, çoğu kurumsal müşteri, muhtemelen bir resesyon sürecine gireceğimizi düşünmesine rağmen, bundan korkmuş görünmüyorlar. Yatırımcıların duruşu ile gerçek piyasa durumu arasında büyük bir kopukluk var. Analist durgunluk durumunda S&P 500 endeksinin %23 düşüşle 3.000 puana kadar savunmasız olduğu konusunda uyarıda bulundu. Yüksek korelasyon nedeniyle Bitcoin de sert çakılabilir.

Enflasyon Uyarısı!

Oanda’nın kıdemli analisti Edward Moya’ya göre enflasyon raporunun ardından risk iştahı bozulmadan kalırsa, Bitcoin 18.500 dolara dönebilir. Tersine, veriler endişe verici olursa, Bitcoin Aralık ayının en düşük seviyelerine doğru geri çekilebilir. Bu arada sektördeki krizler de yakından takip ediliyor. FTX, şirketin avukatlarından birinin Çarşamba günü doğruladığı gibi, alacaklılarına ödeme yapmak için kullanacağı 5 milyar dolardan fazla likit nakit ve kripto parayı geri aldığını duyurdu. FTX’in avukatı Andy Dietderich, günün erken saatlerindeki duruşmanın başında Delaware’deki bir iflas hakimine “5 milyar doların üzerinde nakit, likit kripto para ve likit yatırım menkul kıymetleri bulduk” dedi.

Öte yandan Binance, İskandinav ülkesinde faaliyet göstermesi için İsveç’ten onay aldıktan sonra yaklaşık 700 işçiyi işe alacağını duyurdu. Coinbase ise personel sayısını azaltmaya devam ediyor. Aynı şekilde Binance’in ABD’deki yan kuruluşu da iflas etmiş Voyager Digital’in varlıklarını 1 milyar dolara satın almak için ABD mahkemelerinden onay aldı. Amerika Birleşik Devletleri, Binance’ı olası kara para aklama için soruşturmaya devam ediyor.