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Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, uzmanlar satış baskısının mevcut ralliyi durdurabileceğini ortaya koyuyor.

Madenciler, 7.000 Bitcoin Sattı!

Bitcoin madencileri, BTC’nin yeniden 19.000 dolar seviyesine ulaşmasının ardından 12 Ocak’tan bu yana 7.000’den fazla BTC sattı. Önde gelen analistlerden Ali Martinez kısa süre önce, madencilerin son günlerde 4.000 BTC sattığını gösteren verilere dikkat çekti. Analist, Pazartesi günü paylaştığı bir tweet’te, madencilerin 1 Ocak’tan bu yana 4.600 BTC‘den fazla biriktirdiğini belirttikten sonra, Bitcoin 20.000 doları aştığında kar elde etmek için 12 Ocak’tan bu yan 4.000 BTC sattığını vurguladı. Martinez, analitik şirketi CryptoQuant Madenci Rezervi göstergesine atıfta bulunarak, toplamda 7.068 BTC’nin satıldığına dikkat çekti.

Ayrıca Bitcoin Madenci Endeksi, madencilerin orta düzeyde satış yaptıklarını ortaya koyuyor. Uzmanlar, piyasadaki çöküşlerin bir sonucu olarak meydana gelen “satışların” çoğunun artık sona erdiğini, ancak Bitcoin’e çok fazla yeni kurumsal para gelmediğini ifade etti. Analistler, 2022’deki olayların “sektöre ve varlık sınıfına çok büyük itibar zedelenmesine neden olduğu” uyarısında bulundu Güvenin geri gelmesinin biraz zaman alacağı belirtildi.

Eski Bitcoin’ler Harekete Geçti!

CryptoQuant analisti A_Maartun, madencilerin yanı sıra, 2 ila 3 yaş arasındaki 2.619 BTC’nin yakın zamanda zincir üzerinde taşınması nedeniyle satış baskısının artabileceğini belirtti. Bitcoin, Pazar günü 21.000 doların üzerine çıkmayı başarırken, satış baskısı mevcut ralli üzerinde etkili olabilir. BTC, Pazartesi günü 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve düşüş kaydetmeden önce 21.474 dolara yükseldi. Güne 21.185 dolar seviyesinden başlayan BTC, kısa bir süre için 21.299 doları tekrar test ettikten sonra hafif bir dirençle karşılaştı. BTC, an itibariyle 21.168 dolardan işlem görüyor.

BTC, geçen hafta %22,48’lik bir kazanç elde etti. Coinbase Premium Endeksi’nin 25 Aralık’tan bu yana ilk kez ABD’li kurumsal yatırımcılar üzerinde yüksek satın alma baskısını ortaya çıkarmasıyla iyimserlik artıyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi de ilk kez “Korku” bölgesinden çıktı. Endeks 52 puan ile nötr bölgesinde yer alıyor. Uzmanlara göre, yatırımcıların bir gözü de makroekonomik durumda Bitcoin, hisse senetleri gibi riskli varlıklarla ve özellikle teknoloji ağırlıklı Nasdaq ile yakından korelasyon içinde olduğunu kanıtladı. Bu nedenle, hisse senetleri de büyük önem teşkil ediyor.