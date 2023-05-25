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2022 yılı kripto paralar için zorlu bir dönemdi ve en zor günler şimdilik geride kalmış gibi görünüyor. Bitcoin fiyatı uzun süredir 20.000 doların üstünde ve kritik seviyenin önemini 2022 son çeyrekte fazlasıyla anlamıştık. Buna rağmen piyasalarda olumsuzluk pompalanıyor. Peki yatırımcılar endişelenmekte haklı mı? Kripto para boğasının sinyali ne olacak?

Kripto Para Boğası Ne Zaman

Yüz binlerce yatırımcı tarafından takip edilen popüler analist InvestAnswers’ın son piyasa güncellemesinde ortaya çıktı. Analist BTC’nin borsalardaki arzının düşmesi dışında Bitcoin’in temel ölçütlerinin hepsinin yükseldiğini söylüyor. Borsalardaki çıkışların artması uzun vadeli yatırımcıları BTC biriktirmeye başladığına işaret ediyor ve yükseliş sinyali olarak kabul ediliyor.

“Daha sonra bir Bitcoin‘den daha fazla bakiyesi olan adreslerimiz var – 1 milyonun üzerinde. Elbette pek çok kişinin beş ya da daha fazla cüzdanı var, yani bu bir milyon tam coin sahibi olduğu anlamına gelmiyor, bayanlar ve baylar. Hiçbir zaman 330.000’den fazla tam coin sahibi olmayacaktır. Ancak bu da bakılması gereken ilginç bir istatistik. Ve son bir yıldan fazla süredir aktif olan arz, yine yukarı ve sağa doğru. Yani temeller son derece güçlü. Bitcoin’in fiyatı, bu grafikleri geleneksel durumlarla karşılaştırdığınızda burada tam olarak neler olup bittiğini yansıtacak seviyeyi henüz yakalayamadı.”

Analiste göre Bitcoin henüz boğa sinyalleri göndermiyor ve orta vadede parabolik bir yükseliş beklenmiyor.

Kripto Paralarda Son Durum

Piyasalarda düşüşü tetikleyen son şey ABD borç tavanı anlaşmasının gecikmesiydi. Yatırımcılar temerrüt riski ve borsa çöküşü korkusuyla varlıklarını sattı ve buradan bakında haksız değiller. Ancak önceki 2 borç tavanı anlaşması son dakika yapıldı ve önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerden önce bunun da aynı şekilde olması gerekiyor. Taraflar mevcut ekonomik sistemin sorunlarını siyasi propaganda aracına dönüştürdüğü için işler ciddileşene kadar kozlarını sergilemeye devam edecekler.

Demokratlar, Cumhuriyetçileri ekonomiyi iflasa sürüklemekle suçlarken. Onlar da mevcut yönetimi ekonomiyi yönetememek, gerekli önlemleri alamamakla suçluyor.

Önümüzdeki günlerde duyurulması beklenen borç tavanı anlaşması kısa vadede olumsuz havayı tersine çevirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.