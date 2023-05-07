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  •   Kıdemli Kripto Trader: Kötü Haberlerim Var! Hayır Düşündüğünüz Gibi Değil!

Kıdemli Kripto Trader: Kötü Haberlerim Var! Hayır Düşündüğünüz Gibi Değil!

Özet

  • Jason Pizzino, Bitcoin'in ekonomik kaosa karşı güçlü durduğunu savunuyor.
  • Analist bu yıl BTC fiyatının 42.000 dolara kadar yeni bir zirve yapmasını bekliyor.
  • Piyasa uzmanına göre Bitcoin alım için bekleyenlere dip fırsatı sunmayacak.
14:05
7 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi Kasım ayındaki dibinin oldukça üstünde ancak yine de yatırımcılar rahatsız. Son 30.000 dolar zirvesinin korunamamış olması yatırımcıları endişelendiriyor. Bu da fiyatın zamanla nasıl normalleştiğini gösteriyor. Aylar önce 28.000 dolar seviyesi Bitcoin için oldukça cazip bir satış hedefiydi. Şimdiyse korunması gerekilen bir desteğe dönüştü. Tıpkı 2021 yılındaki 50.000 dolar aralığı gibi.

Kıdemli Kripto Analisti Yorum

Son piyasa değerlendirmesinde popüler kripto analisti Jason Pizzino kral kripto para biriminin kötü ekonomik haberlerden sıyrılıyor gibi göründüğünü söyledi. Apple kazanç raporunun ardından pozitif açılan ABD hisse senedi piyasaları çöken birçok bankacılık hissesinin de yükselmesini sağladı. Fakat yine de sevinmek için erken görünüyor.

“Yaklaşık iki aydır Bitcoin 25.000 doların üzerinde işlem görüyor. Piyasalarda gördüğümüz tüm kötü haberlere rağmen, hiçbir şey Bitcoin’i bu yıl 30.000, 40.000, hatta belki de 50.000 dolara ulaşmaktan alıkoyamıyor. Borsalar bile kötü haberleri, kötü temelleri, yaklaşan resesyonları, yapışkan faizleri, bankacılık çöküşlerini bir kenara bırakıyor ve yılın en yüksek fiyatlarını hedefliyor.”

Analiste göre Bitcoin, resesyon ve bankacılık çöküşleri tehdidine rağmen güçlü kalmayı başardı ve bu iyiye işaret.

Bitcoin Fiyat Yorumu

Pizzino’ya göre, piyasa değerine göre Bitcoin’i daha düşük fiyatlardan almak için hazır bekleyen yatırımcılar muhtemelen bunu yapamayacak. Başta CryptoCapo olmak üzere az sayıda analist Bitcoin fiyatının gerçek ayı piyasası dibini henüz görmediğini düşünüyor. Capo geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren ısrarla 12.000 dolara doğru bir düşüş beklediğini söyledi. Şimdiyse Ocak ayından bugüne devam ralliyi en büyük boğa tuzağı olarak tanımlıyor.

Analist, BTC’nin bu yılın başlarında çok sayıda düşüş sinyalinden sağ çıkmasının, yakında kendisini 32.000 ila 42.000 dolar aralığında bulabileceğini gösterdiğini söylüyor.

“İnsanlar bu düşük fiyatları bekliyorsa, piyasanın bize söylediği şey, özellikle çift tepenin kırılmasından sonra, bu noktada oraya inmeyeceğidir. Peki buradan sonra ne olabilir? Belki 32.000, belki 34.000, belki de 42.000 dolara kadar çıkabiliriz, göreceğiz.”

Bitcoin fiyatı şimdilik 30.000 doların altına kalmaya devam ediyor.

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