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Yıllardır bu alanda tanınan isim iddialı bir tahminde bulundu ve yatırımcıların moralini fazlasıyla bozdu. Kıdemli kripto para analisti piyasa değerine göre en büyüklerin arasında olan bir altcoinde yüzde 69 düşüş hedeflediğini söyledi. Daha da önemlisi %30’luk bir geri çekilmenin onun için şans olacağını bile söyledi.

Cardano Uzman Yorumu

Ethereum PoS konsensüs mekanizmasına geçmeden önce en büyük PoS tabanlı akıllı sözleşme ağı oydu. Devasa piyasa değeriyle ilk 5’te çok fazla zaman geçirdi ancak bir süredir kan kaybediyor. Geçtiğimiz yıl büyük güncellemenin beklentisiyle sınırlı düşüşler yaşayan fiyat yavaş geliştirme faaliyetleri nedeniyle son zamanlarda gardını fazlasıyla düşürdü. Bir kılıç darbesi de kıdemli kripto para analisti Cowen’dan geldi.

Ünlü kripto analisti ve Into The Cryptoverse’in kurucusu Benjamin Cowen’ın analizine göre, BTC karşısında en yüksek seviyesinin %78,8’ini kaybetmiş olan ADA, 800 Satoshi seviyesine doğru düşmeye devam edecek. Cowen’ın görüşüne göre bu seviye 2018 yılına kadar uzanıyor. Daha sonra 2019’un üçüncü çeyreğinde test edildi ve şimdi, fiyat hareketine göre, ADA Coin buraya koşuyor.

Ancak analist, bu noktada Bitcoin’e karşı bir dip noktası bulmanın Cardano için bir şans olacağını belirtiyor. Cowen, nihai desteğin ADA başına 400 SATS seviyesinde olmasının mümkün olduğunu ve bunun da mevcut değerlerden %69’luk bir düşüşü temsil ettiğini belirtiyor.

ADA Coin Fiyat

Cowen’ın bu son yorumu diğer altcoinleri de fazlasıyla ilgilendiriyor. Popüler analiste göre altcoinlerin geneli BTC karşısında sert bir düşüş dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Cowen bunun daha önce de yaşandığını, altcoinlerin Bitcoin karşısında %90-95 oranında değer kaybettiğini ve siz farkına bile varmadan, tüm bu süre boyunca “oldukça iyi dayandıklarını” düşüneceğinizi söylüyor.

Yazı hazırlandığı sırada ADA Coin 0,3846 dolardan alıcı buluyor. Mart ayı ortasında 0,3 dolara kadar düşen fiyat 27 Mart tarihinde 0,33 dolarda daha yüksek bir dip yaptı. Ardından 0,387 dolar seviyesini aşamadığı için fiyat birçok kez geri çekildi. Şimdi bir kez daha bu bölgeyi test etmeyi hedefliyor olabilir. Eğer bu bölge üzerinde kapanışlar yapabilirse 16 Şubat tarihindeki gibi 0,42 dolara ADA Coin yeniden ulaşabilir.