Kıdemli Kripto Analisti: Hepiniz Yanlış Tarafa Bakıyorsunuz Ters Köşe Olacaksınız

Bitcoin fiyatı daha fazla zayıflık belirtisi göstermek için yazı hazırlandığı sırada 42.200 dolardan alıcı buluyordu. Talep eksikliği ve bu hafta yaşanacak olası volatilite artışının endişesi kar satışlarıyla piyasayı aşağı çekti. Ancak popüler bir kripto para analisti genel kanaatin aksine bambaşka şeyler söylüyor.

Kripto Yorumcusu Tahmin

Yüzde 7 düşen Bitcoin fiyatı son haftanın kazançlarını sildi. Altcoinler de onun yolunu izledi ve daha büyük çift haneli kayıplar yaşadı. Analistlerin genel görüşü 2 aylık istikrarlı yükseliş dalgasının ardından böylesine bir düzeltmenin sürpriz olmaması gerektiği yönünde. RektCapital, Capo gibi uzmanlar çok daha derin dipler beklese de uç noktalarda uzun süredir bunların yanıldığına şahit oldu. Yine aynısı olabilir.

Kripto analisti ve Reflexivity Research’ün kurucu ortağı ise yüksek kaldıraçlı pozisyonların dengelenmesi için bu geri çekilmenin gerekli olduğunu savundu. Ona göre zayıf ellerin yükseliş devam ederken silkelenmesi gerekiyor. Nitekim 15.500 dolardaki dönüşten bu yana net biçimde bunun yaşandığını gördük.

Altcoin Boğası Geliyor

Kripto analisti Remen ise devam eden düzeltmenin altcoinleri büyük bir yükseliş dalgasına iteceği konusunda kendinden emindi. Bitcoin hakimiyeti zirveye ulaştığı için Bitcoin’in yükseliş trendine devam etmesinin zorlaştığını söyleyen analist şimdi asıl hareketin altcoinler cephesinde başlaması gerektiğini savunuyor.

Bugün başlayan düşüş 400 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyonu temizledi ve Bitcoin şimdi 42.000 dolarda oyalanmaya devam ediyor. Çoğu analist 42.450 ve 43.000 dolar altı kapanışların artık yerel zirveyi belirleyeceğini ve bir süre daha (belki de haftalar, aylarca) BTC’nin bu eşiği aşamayacağını savunuyor.

Ekim ayında başlayan BTC yükselişi geçtiğimiz ay 10 bin dolarlık ralliyi beraberinde getirdi. Ancak seri yükselişlerin bir noktada soluklanmaya ihtiyaç duyması da normal karşılanmalı.

Diğer taraftan popüler başka bir analist Hitesh son 6 aylık hareketin bir kırılmaya işaret ettiğini söylüyor. Ekim sonundaki yükseliş kırılmasından sonra yüzde 50 artan fiyat 1 BTC üzerinde bakiyesi olan adreslerle birlikte toparlandı. Üstelik on-chain veriler balina birikiminin de aynı dönemde istikrarlı biçimde sürdüğünü gösteriyor. Tüm bunlar 2024 yılına dair artan iyimserliğin bir FOMO’dan öte, uzun vadeli ve belki de ATH’a giden yolu çizdiğini söylemekte.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.