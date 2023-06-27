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Kıdemli Analist Uyardı: Bitcoin’de (BTC) Piyasalara Yön Verebilecek Durum!

Özet

  • Michaël van de Poppe'ye göre ABD verileri Bitcoin'e yön verebilir.
  • Van de Poppe ayrıca düzenleyici netliğinin likidite kazandıracağını belirtti.
  • BTC'nin önümüzdeki dönemlerde ABD işsizlik verileri ve Fed kararlarından etkilenebileceğini vurguladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:25
27 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler kripto para analisti Michaël van de Poppe ile Youtube üzerinden yapılan bir röportajda analist piyasaları neyin yönlendirebileceğine dair görüşleri gibi birkaç konuyu tartıştı. Analist açıklamalarının genelinde ABD verilerini işaret etti.

ABD Etkileri!

Analist Van de Poppe, son dönemlerde kripto para borsalarına açılan menkul kıymet davalarını ele aldı. Uzman isim konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Kriptoların menkul kıymetler mi yoksa emtia mı olacağı konusunda ABD’de oluşturulan çerçevede netlik varsa, bu piyasaları zorlayacaktır. Çünkü bu çerçeveye sahipseniz, daha fazla kurumsal yatırımcı için kapı açılıyor. ABD’nin büyük olacağına inanmıyorum. Bence dünyanın diğer bölgeleri şimdiden devreye giriyor.

Van de Poppe, diğer bölgelerin kripto para ile ilgili düzenleyici ortamlarından bahsederken, Avrupa Birliği’nin Mayıs ayı sonlarında onaylanan Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenleyici çerçevesini vurguladı. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

ABD’nin geride kaldığını düşünüyorum, ancak bu konuda netlik kazandıkça, piyasalar için faydalı olacak ve piyasalara daha fazla likidite kazandıracak.

BTC Potansiyeli!

Yatırımcı ayrıca, ABD ve diğer ülkelerdeki faiz oranları ve işsizlik gibi Bitcoin’i potansiyel olarak önemli ölçüde etkileyen makroekonomik koşullara da dikkat çekti. Bitcoin ve genel piyasa durumunu değerlendirerek açıklamalarda bulunan uzman isim şunları vurguladı:

Bütün bu faktörlerin Bitcoin dahil tüm piyasaları harekete geçireceğini düşünüyorum ve yılın geri kalanında bir durgunluk olup olmayacağını ayrıca bunun Bitcoin için olup olmayacağını öğrenmemiz gerekiyor. Büyük kazanan ya da büyük kaybeden…

Öte yandan kripto para piyasalarında uzun süredir yaşanan düşüş ivmesi 2023 yılının başından beri bir toparlanma içerisindeydi. Son gelişmeler kripto piyasalarında artışı desteklerken Blackrock’un ETF hamlesi ile piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin (BTC) ciddi bir ivme yakaladı. Yazı kaleme alındığında Bitcoin 30.689 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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