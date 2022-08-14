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Kıdemli Analist Uyardı: “Bitcoin Ralli Hazırlığında Olabilir”

Kıdemli analist Bloomberg ile yaptığı röportajda Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında ciddi bir yükseliş olabileceğini öne sürdü!
01:00
14 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında adından sıkça bahsettiren kıdemli analist Bobby Lee, Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) fiyatlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Bitcoin’de Ralli Yaşanabilir”

Bloomberg ile yaptığı bir röportajda uzman analist Bobby Lee, uzun süredir piyasaları etkisi altına alan “kripto kışı” hakkında öne sürülen uzun vadeli tahminler gerçekleşmez ise lider kripto para birimi olan Bitcoin ve Ethereum’un Kasım 2021 tarihinde kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyelerine kolayca geri döneceğini söyledi.

Uzman analist Bobby Lee, lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un Proof-of-Work (PoW) konsensüs mekanizmasından Proof-of-Stake (PoS) geçişini sağlayacak yükseltmenin, iki kripto para birimi için rekor seviyelere geri dönmesini sağlayacak bir katalizör görevi göreceğini söyleyerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri konusunda çok iyimserim. Sanırım en son programa çıktığımda fiyat konusunda endişeliydim. Ancak kısa vadede iyi bir fiyat düzeltmesi yaşandı. O zamana kıyasla, Bitcoin ve Ethereum’un fiyatında %20 oranından fazla artış yaşandı. Uzun süredir iddia edilen ayı piyasası iddiaları reddedilirse, özellikle Ethereum yaklaşan yükseltme ile iyi bir performans gösterebilir.”

Yeni Ralliye Zemin

Öte yandan kıdemli analist mevcut piyasa koşullarında bir ayı sezonu yaşanmadığını ve bu düşüncenin etkisini azaltmasıyla yeni ralli görülebileceğini belirterek açıklamalarında şunları söyledi:

Ayrıca ayı sezonu düşüncesi geçersiz kılınırsa kripto para devleri olan Bitcoin ve Ethereum’un Kasım 2021 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyelerine kolayca geri döndüğünü görebilirsiniz. Bu kripto para ekosistemi için çok önemlidir. Herkes bunu tahmin ediyor. Öte yandan eğer gerçekten bir ayı piyasası varsa, bunun kısa vadeli bir ila iki yıllık bir süre zarfında etkili olabilir. Bu yaşanan düzeltmelerin sadece önümüzdeki yıllarda büyük bir süper ralli için zemin hazırlama aşaması olduğunu düşünüyorum.

 

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