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Kıdemli Analist Son Noktayı Koydu: Bitcoin’de Kurtuluş Yolu Bundan Geçiyor!

Bitcoin için önemli bir kıdemli analist ve aynı zamanda halkın da gözdesi olan yorumcu gelecek günler adına dikkat çekecek yorumlar yaptı.
22:05
28 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) son zamanlarda ulaştığı 25.000 dolar noktasının üzerinde tutunamayınca düşüş yaşadı ve bir dizi kayıplar kaydetti. Ayılar ilk kripto para biriminin fiyat yörüngesi üzerinde kontrol sahibi olmak için mücadele ediyor. Bitcoin 24.000 doların altına düştü ve bu da şimdilik varlığın bir sonraki destek seviyesi olarak 25.000 doları geri alma çabasını geçersiz kıldı.

Boğaların Teknik Avantajına Vurgu

Belirsizliğin ortasında kıdemli analist Jim Wyckoff, Bitcoin boğalarının hala genel teknik avantaja sahip olduğunu vurguladı. 28 Şubat tarihli analizinde Wyckoff, boğaların gücünün azalmakta olduğunu, ancak bunun yalnızca bir süre daha devam edebileceğini belirtti.

Bitcoin’in ivmesinin kısmen Amerika Birleşik Devletleri’nin makroekonomik görünümüne ilişkin endişelerin tazelenmesi nedeniyle durmasıyla birlikte analist, öncü kripto paranın önceki yüksek seviyelerini geri kazanması için sürekli alım baskısına ihtiyacı olduğunu kabul etti. Sözlerine ise şu şekilde devam etti:

Günlük grafikte bir fiyat yükseliş trendi mevcut olduğu için boğalar hala genel olarak kısa vadeli teknik avantaja sahip, ancak çok az. Boğalar son zamanlarda zayıfladı ve yükseliş trendini canlı tutmak, teknik avantajlarını korumak için yakında yeni bir güç göstermeleri gerekiyor.

Sevilen Analist Kilit Noktaları Vurguladı

Şu anda Bitcoin 23.500 doların üzerindeki desteğini sürdürmeye çalışıyor ve 24.000 dolar önemli bir direnç seviyesi olarak hareket ediyor. Sonuç olarak, kripto ticaret uzmanı ve analist Michaël Poppe, Bitcoin’in dikkat edilmesi gereken bir sonraki kilit pozisyonlarından bazılarını vurguladı.

Poppe, 28 Şubat’ta attığı bir tweet’te Bitcoin’in 23.800 dolarlık desteği aşması halinde kazanç elde edebileceğine işaret etti.

Tezim, destek için 23.800 doları kırıp koruyana kadar ilgilenmediğim yönünde duruyor. Sert retten sonra, nispeten sıkıcı bir haftada bir konsolidasyon dönemi geçireceğiz gibi görünüyor. Bu durumda, 22.500 dolar civarındaki alanlara giriş yapılabilir.

Bitcoin’in son düzeltmesi, ABD’nin Ocak ayı dayanıklı mal siparişleri verilerinin 27 Şubat’ta açıklanmasının ardından geldi. Söz konusu veri %4,5’lik bir düşüşe işaret ederken, yatırımcılar arasında enflasyon ve faiz artırımı olasılığına ilişkin endişelere yol açtı. Endişeler güçlü ekonomik verilere rağmen ortaya çıkmıştı. Yazım saatine göre, Bitcoin haftalık yaklaşık %3,7 kayıpla 23.528 dolardan işlem görüyordu. İlginç bir şekilde, Şubat ayı sona ererken Bitcoin, CoinMarketCap’teki kripto topluluğu tarafından ay sonu için belirlenen 20.254 dolar değerinin üzerinde işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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