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Kıdemli Analist Soloway’den Ürküten Bitcoin (BTC) Tahmini

InTheMoneyStocks.com'un baş piyasa stratejisti Gareth Soloway, Bitcoin'deki düşüşün devam etmesini bekleyen isimler arasında yer alıyor.
14:40
20 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları bir hafta içerisinde piyasa değerinden 165 milyar dolar kaybettikten sonra Bitcoin (BTC) 20 bin doların altına düştü ve şu an için bu psikolojik eşiğinin üzerine çıkma mücadelesi veriyor. Piyasa analistleri makroekonomik faktörlerden dolayı her ne kadar zor olsa da en büyük kripto paranın gelecekteki fiyat hareketlerine ilişkin tahmin yürütmeye çalışıyor. Bu piyasa analistlerinden birisi de 20 Eylül’de yayınlanan bir röportajda Stansberry Research’ten Daniela Cambone’a verdiği demeçte Bitcoin’in 12 bin dolara kadar düşebileceğini belirten InTheMoneyStocks.com’un baş piyasa stratejisti Gareth Soloway.

DXY’nin Güçlü Duruşu

InTheMoneyStocks.com’un baş piyasa stratejisti Gareth Soloway, röportaj sırasında Bitcoin’in mevcut fiyatlardan daha fazla düşebileceğine dair görüş bildirerek, “Bence Bitcoin’de fiyatın 12 bin ila 13 bin dolar arasında bir seviyeye düşüşeceği bir hamle gelecek.” dedi. Ona göre, Bitcoin’in düşüşmesi ABD doları ile büyük bir ilgisi var çünkü ABD dolarının 20 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etmesi ve değerini arttırması tüm riskli varlıklarda sert düşüşe neden oluyor. Gerçekten de ABD doları endeksindeki (DXY) her yükseliş, Bitcoin grafiğinde düşüşü tetikliyor.

Öte yandan Soloway, Bitcoin’in yükselmesi için küçük bir şansının bulunduğunu belirterek, “Benim için Bitcoin’de günlük kapanış bazında anahtar seviye 19 bin 599 dolar. Bu seviyenin üzerinde veya yakınında kalındığı sürece BTC‘nin yükselmesi için küçük bir şansı var.” ifadelerini kullandı. Stratejist, Ocak ayında kripto para piyasalarının bir dot-com balonunun patlaması gibi bir andan geçebileceği öngörüsünde bulunmuş, aynı zamanda Bitcoin’in önümüzdeki beş yıl içerisinde yaklaşık 100 bin dolar veya 250 bin dolara yükseleceğini öne sürmüştü.

Kripto Paraların Düzenlenmesi

Soloway, ayrıca kripto paraların düzenlemesinin güçlü bir savunucusu. Ona göre, kripto paraların düzenlemesiyle kurumsallar müşterilerinin parasını bu alana yatırma konusunda kendilerini daha güvende hissedecekler ve bu güven Bitcoin ve genel olarak kripto paralar için son derece olumlu olacak:

Kripto paraların düzenlenmesiyle kurumsallar ‘tamam artık bu alanda oynayabiliriz çünkü kuralları biliyoruz ve güvene dayalı sorumluluğumuzla başkalarının parasına yatırım yapmakta kendimizi rahat hissediyoruz’ diyebilecekleri bir çerçeve oluşturulmuş olacak.

Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 4,05 yükselişle 19 bin 217 dolardan alınıp satılıyor. BTC, son 7 günde yüzde 14,11, son 30 günde ise 10,24 değer kaybı ile işlem görüyor.

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