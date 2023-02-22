Kripto para analisti Inmortal, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve bir diğer akıllı sözleşme protokolü Chainlink'in (LINK) muhtemelen ralli için hazırlandığına inandığını açıkladı.

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Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Inmortal, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve bir diğer akıllı sözleşme protokolü Chainlink’in (LINK) muhtemelen ralli için hazırlandığına inandığını açıkladı. İşte analistin BTC ve izleme listesindeki altcoin’ler hakkındaki görüşleri.

Bitcoin’de Kritik Seviyeyi İşaretledi

Anonim kripto para analisti Inmortal, 194 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin‘in bir sonraki yükselişin fitilini ateşlemeden ve ardından büyük bir çıkış yapmadan önce 24 bin dolar civarındaki desteği yeniden test etmesini beklediğini belirterek “BTC’de açığa alım (long) yapmam için lütfen bana haftalık grafikte bir yeniden test fırsatı verin.” dedi.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada analistin işaret ettiği 24 bin dolar seviyesini yeniden test ettiği görülüyor. Öte yandan analistin ortaya koyduğu yükseliş senaryosu BTC fiyatının 23 bin 800 doların altında mum kapanışı olması halinde geçersiz olacak.

Analistin Ethereum ve Chainlink Analizi

Bitcoin’in ardından Ethereum‘a bakan Inmortal, önde gelen akıllı sözleşme ağının yerel varlığı ETH’nin ters çevrilmiş bir grafiğini paylaştı ve en büyük altcoin’in fiyatının 2 bin 100 dolara kadar yükselmesini beklediğini söyledi.

En güçlü Ethereum rakibi olarak gösterilen Solana‘ya (SOL) da bakan kripto para analisti, altcoin’in önemli bir direnç bölgesi olan 25 doların üzerine çıkması durumunda yükselmesini beklediğini ortaya koyan fiyat grafiğini paylaştı.

Inmortal ayrıca Solana‘nın ayı piyasasının ortasında bir inanç oyunu oynadığını da ekleyerek şu notu düştü:

14 dolar civarından SOL biriktirmeye devam ettiğim için 2019’da 100 dolar civarında ETH satın aldığımdan çok daha fazla insan benimle alay etti. Bunu şimdi bugün söylüyorum, 8 dolardayken de söyledim ve tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştığında da söyleyeceğim.

Inmortal son olarak merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink (LINK) hakkındaki görüşlerini paylaştı. Analiste göre, LINK 9 doların üzerine çıkacak olursa yüksek ihtimalle güçlü bir patlama yapacak: