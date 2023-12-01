Kemerlerinizi Bağlayın! Eski BitMex CEO’su Yine Sahnede! Bitcoin’de Aralık Ayı Uçuş Getirebilir

Bitcoin ve altcoin dünyasında önemli bir isim olan eski BitMex CEO’su Arthur Hayes bugün önemli açıklamalarda bulundu. Hayes özellikle Aralık ayına yönelik olarak büyük beklentilerini dile getirdi. Hayes’e göre Aralık ayında büyük sürprizler ortaya çıkabilir. Bitcoin ve kripto paralarda önemli artışlar söz konusu olabilir.

Arthur Hayes’ten Bitcoin’in Ay Yolculuğu için Aralık İyimserliği

Aralık ayında perdeler açılırken, BitMex‘in eski CEO’su Arthur Hayes, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın beklenen eylemleriyle beslenen Bitcoin dalgalanması şeklindeki potansiyel “hediyeleri” hevesle izliyor.

Cesur tahminleriyle tanınan Hayes, iyimserliğini Powell’ın yaklaşan konuşmasına odaklıyor ve sık sık şakacı bir şekilde ondan “yaşlı beyaz adam” olarak bahsediyor. Eski BitMex CEO’su, Bitcoin‘i yeni zirvelere taşıyabilecek bir faiz indirimi gibi kararlı bir hamleyi hararetle umuyor.

Aralık ayı, özellikle Ekim ve Kasım aylarındaki olumlu kapanışların ardından, önceki yıllarda gözlenen yükseliş eğilimiyle Bitcoin için tarihi bir öneme sahip. BTC‘nin fiyat geçmişine kısaca bir baktığımızda, son on üç yılın sekizinde Bitcoin’in dördüncü çeyreği yeşil bölgede tamamladığı görülüyor. Bu istatistiksel model, mevcut Aralık ayını çevreleyen heyecana ağırlık katıyor.

Bitcoin’in Üç Aylık Getirileri ve Para Politikası Tahminleri

Hayes’in iyimserliğinin temelinde para politikasında bir değişim beklentisi yatıyor. Powell’ın para politikasını gevşetip faiz oranlarını düşürerek mecazi anlamda “para yazıcısını” harekete geçireceğini öngörüyor. Bu hamlenin daha erişilebilir paraya ve ardından finansal varlıkların değerinde Bitcoin‘in başı çekeceği bir artışa yol açması bekleniyor.

Powell ulusa seslenmeye hazırlanırken, Arthur Hayes’in heyecanlı tahminleri ve heyecan veren coşkusu olaylı bir Aralık ayına zemin hazırlıyor. Kripto topluluğu, Bitcoin’in yeni zirvelere tırmanmasında katalizör olabileceği için Powell’ın sözlerini merakla bekliyor. Asıl soru, Powell’ın eylemlerinin gerçekten de BTC’yi bu Aralık ayında aya gönderip göndermeyeceği ve kripto dünyasına ekstra bir heyecan katmanı ekleyip eklemeyeceği şeklinde.

Yine de bütün bu gelişmeler Bitcoin ve kripto para tutkunları için heyecan verici. Ne olur ne olmaz. Siz yine de kemerlerinizi bağlayın. Aralık ayı dünya çapındaki kripto para meraklıları için heyecan verici bir yolculuk olacağa benziyor.