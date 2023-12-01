BITCOIN (BTC)

Kemerlerinizi Bağlayın! Eski BitMex CEO’su Yine Sahnede! Bitcoin’de Aralık Ayı Uçuş Getirebilir

Özet

  • Eski BitMex CEO’su yine açıklamalarıyla gündemde.
  • Bu defa Aralık ayına işaret etti.
  • Atrhur Hayes büyük bir artış bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin ve altcoin dünyasında önemli bir isim olan eski BitMex CEO’su Arthur Hayes bugün önemli açıklamalarda bulundu. Hayes özellikle Aralık ayına yönelik olarak büyük beklentilerini dile getirdi. Hayes’e göre Aralık ayında büyük sürprizler ortaya çıkabilir. Bitcoin ve kripto paralarda önemli artışlar söz konusu olabilir.

İçerikler
Arthur Hayes’ten Bitcoin’in Ay Yolculuğu için Aralık İyimserliğiBitcoin’in Üç Aylık Getirileri ve Para Politikası Tahminleri

Arthur Hayes’ten Bitcoin’in Ay Yolculuğu için Aralık İyimserliği

Aralık ayında perdeler açılırken, BitMex‘in eski CEO’su Arthur Hayes, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın beklenen eylemleriyle beslenen Bitcoin dalgalanması şeklindeki potansiyel “hediyeleri” hevesle izliyor.

Cesur tahminleriyle tanınan Hayes, iyimserliğini Powell’ın yaklaşan konuşmasına odaklıyor ve sık sık şakacı bir şekilde ondan “yaşlı beyaz adam” olarak bahsediyor. Eski BitMex CEO’su, Bitcoin‘i yeni zirvelere taşıyabilecek bir faiz indirimi gibi kararlı bir hamleyi hararetle umuyor.

Aralık ayı, özellikle Ekim ve Kasım aylarındaki olumlu kapanışların ardından, önceki yıllarda gözlenen yükseliş eğilimiyle Bitcoin için tarihi bir öneme sahip. BTC‘nin fiyat geçmişine kısaca bir baktığımızda, son on üç yılın sekizinde Bitcoin’in dördüncü çeyreği yeşil bölgede tamamladığı görülüyor. Bu istatistiksel model, mevcut Aralık ayını çevreleyen heyecana ağırlık katıyor.

Bitcoin’in Üç Aylık Getirileri ve Para Politikası Tahminleri

Hayes’in iyimserliğinin temelinde para politikasında bir değişim beklentisi yatıyor. Powell’ın para politikasını gevşetip faiz oranlarını düşürerek mecazi anlamda “para yazıcısını” harekete geçireceğini öngörüyor. Bu hamlenin daha erişilebilir paraya ve ardından finansal varlıkların değerinde Bitcoin‘in başı çekeceği bir artışa yol açması bekleniyor.

Powell ulusa seslenmeye hazırlanırken, Arthur Hayes’in heyecanlı tahminleri ve heyecan veren coşkusu olaylı bir Aralık ayına zemin hazırlıyor. Kripto topluluğu, Bitcoin’in yeni zirvelere tırmanmasında katalizör olabileceği için Powell’ın sözlerini merakla bekliyor. Asıl soru, Powell’ın eylemlerinin gerçekten de BTC’yi bu Aralık ayında aya gönderip göndermeyeceği ve kripto dünyasına ekstra bir heyecan katmanı ekleyip eklemeyeceği şeklinde.

Yine de bütün bu gelişmeler Bitcoin ve kripto para tutkunları için heyecan verici. Ne olur ne olmaz. Siz yine de kemerlerinizi bağlayın. Aralık ayı dünya çapındaki kripto para meraklıları için heyecan verici bir yolculuk olacağa benziyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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