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Karar Vakti Yaklaşıyor! Bitcoin Yükselir Mi? BTC Fiyat Tahmini!

Bitcoin fiyatı yükselişine devam edecek mi? Yatırımcıların izlemesi gereken kritik seviyeler neler?
20:19
27 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 yılının son günlerinde Ocak ayına dair iyimserlik büyümeye başlamıştı ve beklenen büyük ölçüde gerçekleşti. Kripto para yatırımcılarının yüzü birçok altcoinde %100’ü aşan artışlar başladığı için gülüyor. Peki daha fazlası olacak mı? Kripto para yatırımcıları kısa ve orta vadede hangi senaryolarla karşı karşıya kalabilir?

Bitcoin Yükselir Mi?

Ocak ayı kripto paralar için güzel bir dönem oldu. İki haftadır Cuma günleri dikkat ettiyseniz Bitcoin fiyatı orta ölçekli ralliler yapıyor. Bitcoin Tesla’nın kazanç raporunun ardından önceki iki Cuma’ya benzer bir yükseliş zaten yaptı ancak yeterli değil. Eğer kısa vadede piyasa toparlanması devam edecekse bugün akşam ve Cumartesi gününün ilk saatlerinde Bitcoin fiyatının 25.000 doları aştığını görmeliyiz. Serinin devamı muhtemel görünüyor çünkü Bitcoin fiyatı önceki iki haftada olduğu gibi daha yüksek dipler yaptı.

Bu hafta ani satışlarla 22.300 dolara kadar düşse de fiyat kritik destek bölgesini korudu. Önümüzdeki hafta Fed toplantısı var ve 27 gündür gelen veriler büyük ölçüde kripto paraların lehineydi. Bugün gelen PCE verisi de beklenti seviyelerinde oldu. Artık karar vakti yaklaşıyor, toplantıya dair iyimserliğe zarar verecek bir gelişme de olmadığı için volatilitenin yeniden artmaya başladığını görebiliriz. Şubat ayı Fed toplantısını Çarşamba günü yapılacak ve Bitcoin fiyatının bu tarihe kadar 25.000 dolar seviyesine yaklaşması muhtemel görünüyor.

BTC Fiyat Tahmini!

Öncelikle iyimser senaryoyu ele alalım. Eğer Bitcoin seriyi bu hafta devam ettirirse Bitcoin fiyatının 25.300 dolarda lokal bir zirve yapması muhtemel. Sonrasında 24.000 doların üzerinde bir destek bulmaya başlayacak. Çarşamba gününün ilk dakikalarında açıklanan Microsoft kazanç raporu RSI tarafındaki havayı aldı. Şimdilik yükseliş hissiyatı ağır basıyor. Ancak olası bir düşüş ihtimalinde ilk olarak 22.260-22.300 dolar seviyesinin altında kapanışlar görmemeliyiz. Eğer bu seviye kaybedilirse 20.979 ve 20.095 dolar bölgeleri test edilebilir. Düşüşün ivme kazandığı senaryoda Bitcoin fiyatı 19.211 dolara kadar inebilir. Daha da aşağısı zaten FTX çöküşünden bildiğimiz seviyeler 17.885 ve 16.800 bandı izlenecek.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 23.111 dolarda bulunuyor. RSI nötr bölgenin (4H) bir miktar üzerinde.

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