Kapsamlı Piyasa Analizi: S&P 500, Dolar Endeksi ve Bitcoin Yorumu

Cuma günü hafta güzel bitse de kar satışlarıyla birlikte Bitcoin fiyatı yeniden 37.000 doların altına geriledi. Bununla birlikte piyasa genelindeki risk iştahı da zayıfladı. Kasım ayı umut vericiydi ve BTC yeni yıllık zirveler yaparken altcoinler devasa ralliler yaşadı. Peki sırada ne var?

S&P 500 Yorum

S&P 500 Endeksi (SPX) düşüş trendi çizgisinin üzerine çıktıktan sonra rallisini sürdürdü. Bu da güçlü talebe işaret ediyor. ABD hisse senedi piyasalarının performansı kriptoyla korelasyonu bir yana bize makro ekonomik durumu da yansıtıyor. Fed’in faiz indirimlerinin daha hızlı olabileceğine dair artan iyimserlik hisse senetlerinin artışına yardımcı oldu.

Endeks 20 günlük üssel hareketli ortalama (4.448) üzerinde kalabilirse yükseliş hissiyatının devamına dair güçlü sinyal gelmiş olacak. Bu da 4.650 seviyesinin üzerinde daha güçlü bir kırılmaya zemin hazırlar. Tam tersi senaryoda bölgenin kaybı 4.346 bölgesine düşüşü beraberinde getirebilir.

ABD Doları Endeksi Yorum

Hisse senedi piyasalarının performansı nasıl makro cephedeki anlamamıza yardımcı oluyorsa DXY de böyle. Dolar endeksi seçili para birimlerine karşı ABD dolarının performansını izler. Bu da dolar güçlendikçe yani DXY arttıkça risk piyasalarının (borsa, BTC vs) değer kaybetmesine neden olur. ABD Dolar Endeksi (DXY) 21 Kasım’da 103,46’dan toparlanmaya çalışsa da 22 Kasım’da 104,21 seviyesinde bu durdu. Şimdi de 102,55 seviyesi hedefleniyor.

Eğer 104,54 seviyesinin üzerinde kapanışlar olmazsa düşüş sürebilir. Tersi senaryoda 106 bölgesi hedeflenecek ve yeniden korku artacak.

Bitcoin (BTC) Yorumu

Kral kripto para birimi 38.000 dolar üzerinde kapanışlarla tamamlanacak yükselen üçgen oluşturuyor. Yukarı eğimli hareketli ortalamalar ve pozitif bölgedeki RSI yeni zirvelerin mümkün olduğunu söylüyor. Eğer 38.000 dolardaki direnç kalıcı olarak aşılabilirse fiyatın 40.000 doları görmesi şaşırtıcı olmaz. Bunun ötesinde 41.160 dolar yeni zirveler için belirleyici olacaktır.

Yükseliş hareketini boşa çıkarmak isteyenler fiyatı yükseliş trendi çizgisinin altına çekmek zorunda. Bu durumda 34.800 dolar ve altına inilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.