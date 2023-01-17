En popüler altcoinlerde son durum ne? Bitcoin fiyatı yükselişine devam edecek mi? Kapsamlı analiz bize neler söylüyor?

Okuma Süresi: 4 Dakika

Kripto paraları da içine alan risk piyasaları 2023 yılına harika bir başlangıç yaptı. Bitcoin istikrarlı yükselişine devam ediyor. 2022 yılı nasıl soluksuz düşüşlerle geçtiyse 2023 ocak ayı da tam tersi hızlı yükselişleri beraberinde getirdi. Bitcoin fiyatı geçen hafta %21’lik keskin bir yükseliş yaşadı. Korku ve açgözlülük endeksiyse 5 Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyesi olan 52 seviyesine tırmandı.

Bitcoin Yükselecek Mi?

Bitcoin’deki güçlü ralli analistlerin görüşlerini ikiye böldü. Bazıları rallinin bir boğa tuzağı olmasını beklerken, diğerleri yukarı hareketin yeni bir boğa piyasasının başlangıcı olabileceğine inanıyor. Tıpkı düşüşlerde olduğu gibi analistler yükselişlerde de ikiye ayrılır. Aralarından Bitcoin fiyatı geçer ve büyük hareket gerçekleştiğinde herkes onu izler. Kriptonun daha az öngörülebilir doğası birçok yatırımcının bu alandaki ilgisinin temelini oluşturuyor.

Şimdi konumuza dönersek Bitcoin’in izlediği 2 önemli şey var. Birincisi S&P 500’ün performansı ve diğeri de dolar endeksi.

S&P 500’ün 20 günlük üssel hareketli ortalamayı tutması önemli, RSI yükselişi destekliyor. SPX için 4.100 ila 4.120 arasında satışlar gelmeye başlayabilir. Eğer bu bölge aşılırsa 4.200 ve 4.325 seviyeleri görülecektir. Elbette Bitcoin fiyatı da benzer oranda yükselir.

ABD dolar endeksi (DXY) son birkaç gündür azalan genişleyen bir kama formasyonunun içinde düşüyor. Alıcılar takozun destek hattını korumaya çalışıyor. DXY 103 altında kaldığı sürece düşüş görünümü devam edecek. 100’deki psikolojik destek kaybedildiğinde Bitcoin fiyatının bugün olduğundan çok daha yukarıda olduğunu görebiliriz. Aksine 103 üstü kapanışlarla 105 seviyesi geri kazanılırsa BTC için 17.000 dolara yolculuk yeniden başlayabilir.

Bitcoin boğaları bugün 21.480 dolardaki direnç üzerinde kapanışlar için çabaladı. Ancak bunu şimdilik başaramadılar. RSI aşırı alım bölgesinde kalmaya devam ederek yakın vadede olası bir konsolidasyon ya da düzeltmeye işaret ediyor. Eğer beklenen düzeltme 20.000 dolarlık psikolojik desteği ihlal ederse 19.489 dolara kadar düşüş derinleşebilir.

Pozitif senaryoda 21.500 dolar üzerinde kapanışlar 22.800 ve 25.211 dolar seviyelerinin ziyaret edilmesini sağlayabilir. Aksine, fiyat 19.489 dolar desteğini kaybederse 18.388 dolar bir sonraki kritik destek bölgesi olacak.

ETH, AVAX, DOGE, XRP ve SHIB

Tüm bu altcoinlerin performansı yukarıda detaylı biçimde ele aldığımız Bitcoin performansına bağlı olacaktır. Peki bu kripto paraların özelinde dikkat edilmesi gerekilen kritik seviyeler hangileri? Yatırımcıları bu altcoinlerde ciddi pozitif ayrışmalar görebilir mi? Öncelikle Ethereum (ETH) ile başlayalım. ETH için 1.600 dolar direnci güçlü kalmaya devam ediyor. Destek seviyesi de korunduğu için kısa vadede bu direnç aşılabilir. Bu bölgenin üzerinde kapanışlar 1.800 dolara kadar bir toparlanmaya da zemin hazırlayacaktır. Ancak Bitcoin’in geri çekildiği senaryoda ETH fiyatı 1.439 ve 1.362 dolar seviyelerinde alıcıların ilgisini bekleyecektir.

Ripple (XRP) ise 11 Ocak’ta üçgenin ve hareketli ortalamaların üzerine çıktı ancak boğalar güçlü bir yükseliş hareketi başlatamadı. Bu durum daha yüksek seviyelerde talep eksikliği olduğunu gösteriyor. Dirençte gelen satışlar yükselişin önünü kesti. 0,42 dolar altındaki kapanışlar 0,36 dolara kadar düşüşü beraberinde getirebilir.

Benzer bir durum 0,08 dolar seviyesinin üzerine çıkan DOGE için de geçerlidir. Ayılar 0,09 dolardaki satışları hafifletirse fiyat 0,11 dolara doğru hızlı bir toparlanma yaşayabilir. Yine bu seviye de güçlü bir direnç olarak çalışacaktır.

AVAX için AWS haberi pek uzun sürmedi. Fiyat şimdilik 17,38 dolar seviyesinde bulunuyor. Kısa vadede 17,45 dolar üzeri kapanışların devam etmesi gerekiyor. Bitcoin’in pozitif performans gösterdiği senaryoda 18,28 ve 19,82 dolar seviyeleri kısa vadede ziyaret edilebilir. Coşku devam ederse 22,3 dolar kazanılması gerekilen sonraki destek olacaktır.

SHIB yatırımcılarının büyük çoğunluğu zararda ve layer2 ve metaverse müjdeleri fiyata pek bir etki etmedi. Bunun sebebi dirençte satış yapmaya devam eden zarardaki yatırımcılardır. Üstelik borsalardaki arz da önemli ölçüde arttı. SHIB için 0,00001109 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.