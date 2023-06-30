Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.400 doların üstünde bulunuyor. Kral kripto dirençleri aşamıyor. Zorlanan fiyat Fed başkanının “2 faiz artışına dair” daha kesin konuşmaya başlamasıyla üzerindeki baskının arttığını hissediyor. Diğer tarafından geçmişte birçok büyük fiyat hareketini önden tahmin eden bir analist uyarıda bulundu.

Bitcoin (BTC) Yükselecek Mi?

Kripto yatırımcılarının yakından izlediği piyasa analisti son güncel durum değerlendirmesinde zirveye artık çok yaklaştığımızı söyledi. Birkaç gündür bu isim benzer uyarılarda bulunuyor ancak BTC sürpriz biçimde 30.000 doların üstünde kalmayı başarıyor.

Kripto analisti Justin Bennett şunları söyledi;

“Ne kadar çok grafiğe bakarsam, hisse senetleri için zirvenin içinde (ya da çok yakın) olduğumuza o kadar ikna oluyorum. Grafikleri sağlam ABD rakamları (gayrisafi yurtiçi hasıla, istihdam, tüketici güveni vb.) ve yükseliş görünümlü 10 yıllık getiri ile birleştirdiğimde, Fed’in piyasaların beklediğinden daha fazla artırım yapacağına ve faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına bahse giriyorum. Bu ifade çılgınca geri tepebilir ve eğer yanılıyorsam, bunun arkasında duracağım. Ancak hisse senetleri son birkaç ayda (ve yılda) inanılmaz bir yükseliş yaşadı. Müzik durduğunda çanta elinizde kalmasın.”

Analistin görüşüne göre dolar güçlenmeye, Fed şahinleşmeye devam ettikçe BTC’nin de düşüşe geçmesi gerekiyor.

Kripto Paralar Düşer Mi?

Bennett, grafiklerinde Bitcoin’in tekrar yükselmeden önce 28.000 dolar bölgesine inmesini bekliyor. Bu altcoinler için 10 Haziran diplerinin hatta bir kısmı için daha da aşağılarının test edilmesi anlamına gelebilir.

Son olarak Bennett, ABD dolarının başlıca para birimlerinden oluşan bir sepet karşısındaki gücünün bir ölçüsü olan ABD Dolar Endeksi‘ni (DXY) inceliyor. Yatırımcılar DXY’yi doların gücünü ölçmek için kullanıyor ve bu da genellikle kripto gibi varlıkların performansıyla ters orantılı. DXY’ye bakan Bennett, metriğin bir sonraki seviyesinde “büyük bir testle” karşı karşıya olduğunu söylüyor.

“DXY için 103,30/50 seviyesinde büyük bir test.”

Geçen hafta Bennett, şu anda DXY’de düşüşe geçmenin “zamanı olmadığını” söyledi. Bu yorum da kripto paralar için iyi bir şeye işaret etmiyor. Eğer BTC önümüzdeki saat/günlerde 28.000 dolar bölgesine sert bir düşüş yaşarsa ünlü analist bunu da tahmin etmiş olacak. Zaman onun haklı çıkıp çıkmadığını gösterecek. Ancak yatırımcıların Justin’in geleceği görme yetenekleri olmadığını da bilmesi gerekiyor.