Geçen hafta sonu boyunca, Bitcoin (BTC), 18.000 dolara kadar düştüğü için yoğun satışlara tanık oldu. O zamandan beri, BTC %10'dan fazla toparlandı. Ancak, uzmanlara göre piyasadaki satış baskısı devam ediyor.

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Geçen hafta sonu boyunca, Bitcoin (BTC), 18.000 dolara kadar düştüğü için yoğun satışlara tanık oldu. O zamandan beri, BTC %10’dan fazla toparlandı. Ancak, uzmanlara göre piyasadaki satış baskısı devam ediyor.

Purpose Bitcoin ETF, 24.500 BTC Sattı

Kripto para borsası 100x’in kurucu ortağı Arthur Hayes, Coinglass’tan gelen verilere atıfta bulunarak, Kanada’nın Purpose Bitcoin ETF’sinin Kuzey Amerika saati ile Cuma kapanışına kadar 24.500 BTC sattığını söyledi. Bu, platformun varlıklarının %50’sini tek bir günde sattığı anlamına geliyor. Hayes şunları aktardı:

BTCC – Purpose ETF, Cuma kapanışına kadar 24.500 BTC sattı. Geri ödemeleri nasıl yaptıklarından emin değilim ama bu, küçük bir zaman diliminde çok fazla BTC’nin satılması demek.

Hafta sonu BTC fiyatı, 18.000 doların altına düşerek 17.600 dolara kadar geriledi. Hayes, Kanada’daki bu gelişmeye atıfta bulunarak risk teşkil eden bir satış baskısının olduğuna dikkat çekiyor. Hayes ayrıca, kripto kredi piyasasının son zamanlarda güven vermediği için bu tür zorunlu satış olaylarının artmasını bekliyor. Hayes’e göre, satıcılar çantalarını boşalttıktan sonra, piyasa düşük hacimde hızla yükseldi. Risk yönetiminin zayıf durumu ve aşırı cömert borç verme koşulları göz önüne alındığında, daha fazla BTC ve ETH satışı bekleniyor.

Peter Schiff’ten Kritik Uyarı

Bitcoin, geçen haftaki sert çöküşün ardından Pazar günü iyi bir toparlanma sergiledi. BTC, şimdilik 20.000 doların üzerinde seyrederken, asıl soru mevcut toparlanmanın ne kadar süreceği. Bitcoin eleştirmeni Peter Schiff şunları söyledi:

Bitcoin’in 20.000 doların üzerine çıkması konusunda heyecanlanmayın. 20, yeni 30’dur. Bu sadece başka bir boğa tuzağı. Mevcut ayı piyasasında henüz dibi görmedik

ABD, Mayıs 2022 enflasyon verilerini yayınladıktan kısa bir süre sonra, Schiff, BTC’nin 20.000 doların altına ve ETH’nin 1.000 doların altına düşeceğini tahmin etmişti. Tahmininden sadece bir hafta sonra, bunlar gerçekleşti. Arthur Hayes bile daha fazla düzeltme olup olmadığından emin olmadığını vurguladı. Ancak, uzun vadede Bitcoin’in yeni zirvelere ulaşacağını tahmin ediyor. Ufukta görünen daha fazla tasfiyeyle, BTC’nin daha değer kaybetmesi muhtemel. Uzmanlara göre, şu anda piyasada toparlanmayı tetikleyebilecek birkaç faktör var. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin en son 3 yıl önce görülen tarihi dip seviyeye dayanmasının ardından Bitcoin, alarm vermeye devam ediyor. Sektörün önde gelen bazı isimleri BTC’nin 10.000 dolara kadar düşebileceğini iddia ediyor.