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Bitcoin (BTC) yeniden heyecan yaratırken, önde gelen 3 uzman BTC’nin bir sonraki hamlesine dair önemli değerlendirmede bulundu.

‘Henüz Erken’

Bitcoin, son günlerde %28 28’den fazla artışla Ocak ayının başından beri istikrarlı bir yükseliş sergiledi. Bitcoin, 2020’de de benzer bir performans sergileyerek, Ocak ayının ilk günlerinde % 31 oranında değer kazanmıştı. CoinGecko verilerine göre, kripto para piyasasının değeri yeniden 1 trilyon doları aşmayı başardı. Böylelikle, FTX krizi öncesi seviyelere geri dönülmüş oldu. Bitcoin bugün %2,5 değer kazandı ve ve Tokyo’da sabah 11:45 itibariyle 21.230 dolardan işlem gördü. Monex Group ve Woori Technology Investment Co. gibi Asya merkezli kripto bağlantılı hisse senetleri de yükseldi. Uzmanlara göre, mevcut Bitcoin rallisinin arkasında ABD’den gelen veriler bulunuyor. Enflasyon istikrarlı bir şekilde düşerken, uzmanlar Fed’in uzun vadede mevcut para politikasından geri adım atacağına inanıyor. Ancak, Fed bir süre daha şahin duruşunu devam ettireceğine dair sinyaller verdi.

Federal Rezerv gibi merkez bankalarının hala yüksek olan enflasyon ortadan kalkana kadar politika faizlerini yüksek tutma sözü verdiği göz önüne alındığında, Bitcoin ve hisse senetlerinin toparlanması zaman alabilir. Önde gelen analist ve yazarlardan Noelle Acheson, “Crypto Is Macro Now” adlı makalesinde, kripto para piyasasında FOMO’nun etkili olacağını belirtti. Uzmana göre, mevcut fiyat artışının arkasında short squeeze de olabilir. Kısa pozisyon sıkıştırması olarak bilinen short squeeze, ‘açığa satış yapan pek çok kişinin pozisyonlarını kapanması mecburiyetinde kalması sebebiyle bir varlığın fiyatının hızla yükselmesi neticesinde ortaya çıkmasına’ denir.

‘Önümüzdeki 2 Yıl İçinde’

Kripto para endüstrisi, FTX’in iflasından ve kurucu ortak Sam Bankman-Fried’e karşı dolandırıcılık suçlamalarından kaynaklanan kriz nedeniyle risk altında olmaya devam ediyor. Kripto komisyonculuğu Genesis ve ana şirketi Digital Currency Group, piyasada yeni bir kaosa yol açabilecek bir süreç olan borç krizini çözmeye çalışıyor. Bu arada, bazı teknik göstergeler Bitcoin hakkında önemli bilgler veriyor. BTC’nin bir momentum ölçüsü olan 14 günlük göreceli güç endeksi 90’a yükseldi. Bu, “aşırı alım” olarak görülen 70 seviyesinin çok üzerinde ve yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesi. Uzmanlar, düzeltmenin yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Yatırım şirketi Miller’in baş piyasa stratejisti Matt Maley, ayı piyasasının devam ettiğini ve yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini vurguladı. Bitcoin, 2022’de yüzde 60’tan fazla düştü. Kripto para borsası Bitstamp’ınCEO’su Jean-Baptiste Graftieaux, Bloomberg’e kurumsal yatırımcıların artan ilgisini gerekçe göstererek bir sonraki boğa koşusunun önümüzdeki iki yıl içinde gelebileceğini söyledi.