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Kafalar Karışık! 3 Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Sırada Ne Var?

Bitcoin (BTC) 20.000 doları hedeflerken, önde gelen uzmanlar BTC'nin bir sonraki fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. 
15:30
13 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 20.000 doları hedeflerken, önde gelen uzmanlar BTC’nin bir sonraki fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

İlk Sinyaller Geliyor..!

Kripto paralar yükselmeye devam ederken, piyasa değeri 900 milyara ulaştı. Bitcoin, son 24 saatte neredeyse %4 arttı ve an itibariyle 18.940 dolardan işlem görüyor.  Ethereum (ETH) da %0,8 arttı ve FTX’in iflas başvurusundan kısa bir süre önce, 8 Kasım’dan beri görülmeyen seviyeler olan 1.400 dolar seviyesinde konsolide olmaya çalışıyor. Piyasadaki bu önemli artışın en önemli nedeni, ABD’de Aralık ayına ilişkin olumlu açıklanan enflasyon verileri. StockCharts.com’un kıdemli teknik analisti Julius de Kempenaer, CoinDesk TV’nin ‘Bitcoin Hakkında Her Şey’ isimli programında “Eğer 19.000 dolar seviyesine çıkabilirsek, o zaman kesinlikle 21.000 dolara doğru gideriz” açıklamasını yaptı. Dünyanın önde gelen ekonomisi olan ABD‘de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) onda altı düşüşle %6,5’a gerilerken, çekirdek enflasyon da kayda değer bir düşüşle önceki oran olan %6’dan %5,7’ye düştü. AvaTrade baş piyasa analisti Naeem Aslam’a göre ABD enflasyonu “beklentilerle uyumlu. Bu süreçte, dolar endeksinin düşmesi BTC’ye daha fazla ivme kazandıracak.

Pek çok analist, Fed’in şahin duruşu ile piyasanın büyük bölümünün beklentileri arasında hala “gerçek bir kopukluk” olduğunu ekliyor ve merkez bankasının geri adım atması konusunda heyecanlanmak için henüz çok erken olduğu konusunda uyarıyor. Morgan Stanley’in baş yatırım yetkilisi Mike Wilson’a göre, çoğu kurumsal müşteri muhtemelen bir durgunluğa gireceğimizi düşünmesine rağmen, mevcut ortamdan korkmuyorlar. Federal Rezerv netti: Faiz oranlarındaki artışlarda duraklama olmayacak ve faiz oranları bir süre daha %5’in üzerinde kalacak. Başkan Jerome Powell’ın yorumlarının ardından son olarak Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, mevcut duruma uygun olan artışların, merkez bankasının para politikasının “yeterince kısıtlayıcı” olabilmesi için 25 baz puan olması gerektiğine işaret etti.

Uyarı: Yeni İflas Vakaları Takip Edilmeli!

Özellikle, CME’nin FedWatch aracına göre, konsensüs, Fed’in 1 Şubat’taki toplantısında şu anda 425-450 baz puan aralığında olan politika faizlerinde %0.25’lik bir artış olasılığını %94.2 olarak veriyor. Bu tahmin, 22 Mart toplantısı için tekrarlandı ve analistler, 25 baz puanlık bir artış görme olasılığının %73 olduğuna inanıyor. Kripto paralardaki  ivmeye rağmen, piyasada baskı ve kriz ortamı devam ediyor. Perşembe günü Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Gemini ve Genesis’in kayıt dışı menkul kıymetler sattığını iddia ederek bu iki şirketi hedef aldı. Crypto.com çalışanlarının %20’sini işten çıkaracak, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried ise yine kendini savundu ve platformun müşterilerinden para çalmadığına dair güvence verdi.  Dexterity Capital analistlerinden Micheal Safai’ye göre, yeni iflaslar Bitcoin fiyatını etkileeycek.Hala çözülmemiş sorunlar mevcut. Bu nedenle piyasasın zamana ihtiyacı var.

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