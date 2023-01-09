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Kaçınılmaz! 2021’de Zirveyi Bilen Ünlü İsim Uyardı: Bitcoin Bu Seviyelere Çakılacak!

Bitcoin (BTC), yeniden 17.000 dolar seviyesini geçerken, bazı uzmanlar mevcut yükselişim ölü kedi sıçraması olduğuna inanıyor.
13:25
9 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), yeniden 17.000 dolar seviyesini geçerken, bazı uzmanlar mevcut yükselişim ölü kedi sıçraması olduğuna inanıyor.

Gareth Soloway: Bitcoin, Bu Seviyeye Düşebilir!

CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin son 24 saatte %1,50’lik artışın ardından  an itibariyle 17.206 dolardan işlem görüyor.  Ethereum da 1.300 dolar seviyesini aşmayı başardı. Tim Draper ve Ark Invest CEO’su Cathie Woods gibi net değeri yüksek yatırımcılardan oluşan bir grubun Bitcoin için son derece iyimser çağrılar yaptığı geçen yılın aksine, 2023’te Bitcoin fiyatlarının nereye gidebileceğini tahmin etmek giderek daha zor hale geldi. Bununla birlikte, bazı uzmanlar, Bitcoin‘in önümüzdeki günlerde  daha da düşeceğine inanıyor. InTheMoneyStocks’un baş piyasa stratejisti Gareth Soloway, Bitcoin’deki düşüşün derinleşeceğini iddia ediyor. Kitco News’e konuşan  ve Bitcoin’in 2021 zirvesini doğru bir şekilde tahmin eden uzman, Bitcoin’in 9.000 dolara düşebileceğini kaydetti ve şunları söyledi:

Kısa vadeli bir hedef olarak hala sonunda 12.000 ila 13.000 dolar arasında bakıyorum. Daha sonra Bitcoin’in daha da düşeceğine ve 10.000 doların altına ineceğine inanıyorum. Ufukta 9.000 dolar görünüyor.  Yönetici göre, Bitcoin  “ayı bayrağı modeli” oluşturdu  ve bu seviyeye düşmesi kaçınılmaz olabilir.

Ancak, analist BTC‘nin yakın vadede küçük bir ralli görebileceğini belirtti. Uzmana göre, tek yapmamız gereken 17.000 doları aşmak. Ardından kısa vadeli bir yükselişle yaklaşık 18.400 dolara çıkacağımızı düşünüyor. Yani aslında, kısa vadeli yükseliş meydana gelecek ama burada hala düşüş eğilimi gösteren daha büyük modeli görmezden gelemeyiz.

Domino Etkisi Uyarısı!

Soloway’in tahminleri, FTX krizinden sonra geldi. Son iki ayda, Sam Bankman-Fried’in neden olduğu kaosun etkileri hala devam ediyor. Ancak Soloway’e göre, piyasada yeni iflaslar meydana gelebilir. Daha önce Soloway, kripto sektörü için net düzenlemeler geçirildiği ve benimsenme hızı arttığı için Bitcoin’i uzun vadede 500.000 dolara çıkacağını tahmin etmişti. Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.789 dolara ulaşan Bitcoin fiyatı %75’in üzerinde düşerek büyük hayal kırıklığı yarattı.

Uzmanlara göre, Bitcoin’de en göze çarpan sorunlar an itibariyle düşük işlem hacim ve düşük volatilite.  Makroekonomik ortam ve piyasadaki FUD dalgası nedeniyle, yatırımcılar temkinli davranırken, yeni iflasların ortaya çıkacağına dair söylemler de piyasayı etkiliyor.

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