Bitcoi (BTC), tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı 10 Kasım 2022'den bu yana sürekli olarak düşüyor. Bitcoin'deki düşüş yatırımcıları zorda bırakırken, yatırımcılarının ardından sıranın onlara geldiği görülüyor.

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Bitcoin (BTC) fiyatı, kripto para piyasasında artan belirsizliğin ortasında bazı toparlanma belirtileri gösterse de 13-14 Aralık’ta gerçekleştirilen yılın son FOMC toplantısının ardından yeniden yönünü aşağı çevirdi. BTC fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada son2 4 saatte yüzde 3,5’in üzerinde düşüşle 17 bin doların hemen üzerinde, 17 bin 3 dolardan işlem görüyor. 10 Kasım 2021 tarihinde 69 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından aşağı yönde hareket etmeye başlayan ve o zamandan bu yana değer kaybeden Bitcoin’in bu durumu yalnızca yatırımcıları değil, madencilerin de kar marjlarını da olumsuz yönde etkiledi, etkilemeye devam ediyor.

Bitcoin Madencileri Zorda

Veriler, bir BTC için Bitcoin madenciliğinin ortalama maliyetinin 15 Aralık 2022 tarihinde 19 bin 462 dolara ulaştığını ortaya koyuyor. Bu, Bitcoin fiyatının bir BTC için Bitcoin madenciliğinin ortalama maliyetinin çok altında olduğunu gösteriyor. Bir BTC için Bitcoin madenciliğinin ortalama maliyeti ile Bitcoin fiyatındaki arasındaki fark madencilerin karşı karşıya oldukları zor durumu gösteriyor.

Veriler, madenciler için kayıpların Bitcoin fiyatının 26 bin 700 dolara düştüğü 12 Haziran 2022’de başladığını gösteriyor. O dönemde bir BTC madenciliğinin ortalama maliyeti 29 bin 450 dolar civarındaydı. BTC fiyatının 2020’nin Mart ayında dibe vurduğunda da aynı durum yaşandı. Bir BTC için ortalama madencilik maliyeti Bitcoin’in değerinden daha yüksek seviyeye geldi. Bundan önce Bitcoin Miner Hash fiyatının tüm zamanların en düşük seviyesine düştüğünü bildirmiştik.

Net Bitcoin Madenci Akışı ATH Yaptı!

Kripto veri platformu Glassnode’un sağladığı veriler, Bitcoin Madencilerinin Net Akış Hacmi (7d MA) son dört ayın en yüksek seviyesine çıktığı yönünde. Şu anda 377 bin 950 dolar seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte, önceki son dört ayın en yüksek seviyesi olan 264 bin 470 dolar 25 Ağustos 2022 tarihinde kaydedilmişti.

Tüm bu verilerle birlikte Bitcoin madencilerinin net BTC akışı 21 bin 675 BTC ile tüm zamanların en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Bu, madencilerin kar marjlarının düşmesiyle masraflarını karşılamak adına Bitcoin’lerini satarak ellerinden çıkarmaya devam ettiklerini göstererek yukarıdaki tüm verileri doğruluyor.