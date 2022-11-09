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Kripto para sektörü boğa piyasası için gün sayarken, beklenmedik yeni kriz yatırımcıda ve piyasada endişe yarattı.

Sam Bankman-Fried: Yasal Davalar ve Hapis!

Sam Bankman-Fried, kripto para topluluğunda hızla dışlanıyor. CEO Changpeng Zhou, önemli bir likidite krizinden sonra SBF’nin dev kripto borsası FTX‘in Binance tarafından satın alınacağını açıkladı. Binance, en büyük kripto borsası konumunda ve en büyük rakibini satın almak, CZ’nin sektördeki en güçlü kişi imajını pekiştirecek. Bu arada, SBF’nin serveti de eriyor. Birkaç gün içinde, kripto sektöründeki en zengin ikinci kişi olan Sam Bankman-Fried, servetinin neredeyse tamamını kaybetti. Bloomberg’in Milyarder Endeksi’ne göre, likidite krizinden önce SBF 16 milyar dolar değerindeydi. Ancak, şimdi 991 milyon dolar değerinde. SBF için kabus yeni başlıyor gibi görünüyor. Uzmanlar, hem FTX’in hem de kurucusunun hem ABD’de hem de ABD dışında çok sayıda dava ile karşı karşıya kalabileceğine inanıyor inanıyor.

Kripto topluluğu, FTX kriziyle ilgili olarak kolları sıvadı. Bu noktaya kadar ayı piyasasının en büyük nedeni makroekonomik koşulların bir sonucuydu. Coinbase araştırması, piyasadaki satışların üçte ikisinin, mevcut makroekonomik görünümün doğrudan bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Genel piyasa enflasyon ve durgunluk haberlerinden sallandıkça, kripto piyasası da büyük darbe aldı. Bununla birlikte, mevcut satış baskısı ve çöküş, FTX krizinin doğrudan bir sonucu. Coin Metrics Ar-Ge başkanı Lucas Nuzzi, FTX’in Alameda Research’e büyük bir kurtarma paketi sağladığına inanıyor. SBF ayrıca bu şirketin sahibi. Ayrıca, bu kurtarmanın muhtemelen FTX’in bilançosunda o kadar büyük bir göçük oluşturduğunu ve artık çözüm kalmadığını iddia ediyor.

Bitcoin, Nasıl Etkilenir!

En büyük kripto etkileyicilerinden biri olan Algorod, SBF’nin hapse düşebileceğine inanıyor. Bitcoin Magazine CEO’su David Bailey de FTX’in ikinci 3AC vakası olduğunu iddia ediyor. Yönetici ayrıca SBF’nin bir Ponzi şeması yürüttüğünü iddia ediyor .Uzmanlar, Binance’in FTX anlaşmasını tamamlayamayacağından korkuyor. Bu durum da Bitcoin fiyatını korkutucu seviyelere çekebilir.

Binance yalnızca bir niyet mektubu sunduğu için anlaşma hala yasal olarak bağlayıcı değil. Binance çekilirse, muhtemelen FTX‘in sonu olacak. Analistler, FTT’nin ikinci LUNA faciası olabileceğine işaret ediyor. FTT, son 24 saatte %80’den fazla düşüşle 4 dolara düştü. Uzmanlar, iflas, satış baskısı, yasal süreç ve yeni bir imaj sorunu nedeniyle Bitcoin‘in daha düşük seviyelere gerileyebileceğini iddia ediyor.