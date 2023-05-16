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  •   Justin Sun’dan Kritik “Yakım” Açıklaması: Hepsini Yakacağız!

Justin Sun’dan Kritik “Yakım” Açıklaması: Hepsini Yakacağız!

Özet

  • Huobi'nin sahibi Justin Sun, HT için harekete geçti.
  • Borsanın kurucularından Leon Li'nin kardeşine verilen sayısız HT, geri alınabilir.
  • Sun, bunların geri alınıp yakılacağını açıkladı.
14:00
16 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Huobi ve Poloniex‘in belli oranda sahibi olmanın yanı sıra Tron‘un (TRX) kurucusu Justin Sun, çok kritik bir açıklamada bulundu. Sun, özellikle Huobi kullanıcılarını ilgilendiren ve HT token yatırımcılarını endişelendiren bir konuya açıklık getirdi.

Justin Sun: Huobi (HT) Yakımı Başlayacak

Hem Çince hem de İngilizce bir duyuru yapan Justin Sun, Huobi kurucusu Leon Li’nin kardeşi Li Wei’nin adının karıştığı bir olay hakkında açıklamalarda bulundu. Leon Li’nin, bedava olarak milyonlarca token, yani HT aldığını belirten Sun, bunların hepsinin de devamlı olarak satıldığını vurguladı. Yüklü HT satışlarının artık durması gerektiğini ima eden tepkiler üzerine harekete geçen Sun, böyle bir karar alındığını da itiraf etti. Sun, HT DAO topluluğunun, bu sorunu çözmek için adım atacağını açıklığa kavuşturdu.

Sun, Li Wei ile pazarlık yapmayı planladıklarını ve Wei’nin elinde kalan tokenları bu şekilde almayı düşündüklerini ifade etti. Kalan HT tokenlarının daha fazla satış baskısı oluşturmaması için bu adımı atacağı düşünülen Sun, bu sorunun hem adaletle ilgili olduğunu hem de HT DAO topluluğundaki herkesin yararına olacağını ifade etti.

Li Wei’ye HT Suçlaması

Li Wei’nin topluluğa ciddi hiçbir katkısının olmadığını belirten Sun, aslında bedava onlarca token hakkının da olmaması gerektiğini ima etti. Topluluğa ve HT DAO dünyasına katkı sağlayanların ödüllendirilmesi gerektiğini belirten Sun, burada adaletin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Sun, Çince duyurusunda ise ele geçirilen HT tokenların yakılacağını ve bu yakım duyurusunun ayrı olarak yapılacağını belirtti. Böyle bir davranışın asla göz yumulacak bir şey olmadığını da ifade eden Sun, bu konuda oldukça ciddi gözüküyor.

Sun buna ek olarak HT DAO topluluğunun da daha önce yapılan satışlardan elde edilen gelirin iadesi için Li Wei’den böyle bir talepte bulunacağını vurguladı. Geri alınacak olan fonların yeniden HT alınması ve yakılması için kullanılacağı da belirtildi.

Huobi (HT) fiyatı ise son 1 yılda %60 düşüş ile aslında kötü bir performans sergilediğini ortaya koymakta. HT, son 30 günde ise %28 düşüş yaşadı ve Li Wei, bu düşüşün bir parçası olabilir.

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