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JPMorgan’dan Bitcoin Yatırımcılarına Kritik Uyarı: “Bunu En Kısa Sürede Yapın”

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, önde gelen bir JPMorgan analisti Bitcoin (BTC) ve hisse senetlerine dair önemli açıklamalar yaptı.
11:10
30 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, önde gelen bir JPMorgan analisti Bitcoin (BTC) ve hisse senetlerine dair önemli açıklamalar yaptı.

‘Bitcoin’lerinizi Satın’

Federal Rezerv, geçen hafta yüksek enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırma planını açıkça ima etti. Fed böylesine şahin bir duruş sergilerken, önde gelen bir JPMorgan analistinden çarpıcı açıklamalar geldi. Geçen Cuma, Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını artıracağını ve uzun bir süre yüksek tutacağını vurguladı. Bu, piyasadaki niceliksel genişleme önlemlerinin sonu ve güçlü niceliksel sıkılaştırmanın devreye girmesi anlamına geliyor. Birçok analist, Fed’in şahin duruşunun ABD’de resesyona yol açabileceğini de bekliyor. JPMorgan’ın baş küresel stratejisti David Kelly, yatırımcıların değerlemelere daha fazla odaklanmaları ve kripto paralar gibi volatilitenin yüksek olduğu yatırım araçlarından uzak  durmalarını tavsiye ediyor ve şunlerı ekliyor:

ABD ekonomisi resesyona girdi diyebiliriz. Mevcut ortam göz önüne alındığında  şu anda yatırımcıların yapması gereken en doğru şey risk teşkil eden varlıklardan uzak durmaları.

JPMorgan‘ın küresel stratejisti David Kelly’ye göre, değer hisseleri bir kez daha ön plana çıkacak. Stratejist, yatırımcıların bu noktada bir kez daha büyüme hisselerinden uzaklaşmaları gerektiğini de sözlerine ekledi. Kelly, yatırımcılara Bitcoin ve genel olarak kripto paralarını satma tavsiyesinde bulunurken büyük sermayeli teknoloji hisselerinden uzak durulması gerektiğini öne sürüyor.

ABD Ekonomisi, Ne Zaman Düze Çıkacak?

Bu yıl, Bitcoin ve  kripto para piyasası için çalkantılı ve krizlerler dolu bir dönem oldu. Özellikle  piyasadaki aşırı kaldıraç ve likidite krizi ikinci çeyrekte ciddi  düzeltmelere yol açtı. Bitcoin, Temmuz ayından itibaren ivme kazandı, ancak piyasa Fed’den gelen açıklamaların ardından yine büyük oranda değer kaybetti. Kelly, ekonomiyi sert bir şekilde etkileyecek bir resesyon tahmin ederken volatilitenin devam etmesini bekliyor. Uzman, ekonominin 2023’ün sonuna kadar normale dönmesini tahmin ediyor.

Kelly, Federal Rezerv’in enflasyonu kontrol altına alana kadar faiz oranlarını yüksek tutacağına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, Bitcoin’in yeniden ivme kazanması için Fed para politikasının değişmesi gerekiyor. Enflasyon ise hem ABD hem de AB’de risk teşkil etmeye devam ediyor.

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