JPMorgan Kripto Paralar Konusunda SEC’e Adeta Gözdağı Verdi

Kripto para yatırımcıları ETF onayı beklentisiyle BTC fiyatının daha yüksek zirvelere taşırken JPMorgan yeni bir görüş açıkladı. Yazı hazırlandığı sırada makro cephedeki rüzgarların etkisiyle ABD piyasaları negatif açıldı. Ancak BTC 34.200 doları korumaya devam ediyor. Şimdi gelin JPMorgan neler söyledi buna bakalım.

Spot Bitcoin ETF ve SEC

JPMorgan’a göre, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu eğer spot Bitcoin ETF onaylarını vermezse potansiyel ihraççılar tarafından dava edilebilir. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri daha fazla yasal sorun riskine dikkat çekiyor. Nitekim bu konuda haksız değiller özellikle GBTC zaferinin ardından ihraççılar için bu güçlü bir seçenek. Üstelik SEC’in BlackRock ile mücadele etmesi de zor.

“Herhangi bir ret, SEC’e karşı açılan davaları tetikleyerek kurum için daha fazla yasal sorun yaratabilir. Spot Bitcoin ETF onayı konusunda yeni bir yasal savaşın SEC’in tekrar yüzleşmek isteyeceği bir şey olmadığına inanıyoruz.”

Geçtiğimiz ay SEC, Grayscale Investments tarafından açılan davayı kaybetmişti. SEC temyize gitmedi ve karar bu hafta başında resmileşti. Böylece tröst’ün ETF’e dönüşümü başvurusunun yeniden değerlendirmeye alınması zorunlu hale geldi.

Kripto Para Boğası Başlıyor

JPMorgan geçen hafta aylar içinde birden fazla ETF’in onaylanabileceğini söyledi. Bugünse potansiyel ihraççı şirketlerin piyasa manipülasyonu, müşteri fonlarının karıştırılması vb. konulara açıklık getirmek için teknik hazırlıklar ve değiştirilmiş dosyalarla SEC’e geri döndüğü söyleniyor. Özetle ETF’ler için onay süreçleri ilerliyor.

Kripto para piyasalarındaki son yükselişin ardındaki talep kurumsallardan geliyordu. JPMorgan analistleri de bu görüşe katılıyor ve şunları söylüyor.

“Genelde kurumsal yatırımcılar tarafından kullanılma eğiliminde olan CME bitcoin vadeli işlemlerine dayalı vadeli işlem pozisyonu göstergemiz, geçtiğimiz hafta içinde sadece bu yılın en yüksek seviyesine değil, aynı zamanda FTX çöküşünden önce en son Ağustos 2022’de görülen seviyelere de yükseldi. Buna karşılık, CME Ethereum vadeli işlemleri için eşdeğer vadeli işlem pozisyonu vekili durgun kalmaya devam ediyor.”

Kurumsal talebin böylesine canlanması için dedikodudan fazlasına ihtiyaç var. Devam eden yükseliş bize dedikodulardan fazlası olduğunu ve kripto boğasının ilk evresine girmiş olabileceğimizi söylüyor.