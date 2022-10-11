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JPMorgan CEO’su Tarih Verdi: Bitcoin Daha Büyük Bir Felakete Sürüklenebilir!

Bitcoin (BTC) makroekonomik şartlar nedeniyle tehlikeli sularda gezinirken, JPMorgan CEO'sundan gelen uyarı endişeleri artırdı.  
14:20
11 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) makroekonomik şartlar nedeniyle tehlikeli sularda gezinirken, JPMorgan CEO’sundan gelen uyarı endişeleri artırdı.

Durgunluk Uyarısı: 6 ila 9 Ay!

ABD’nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase’ın CEO’su Jamie Dimon, Avrupa’nın zaten durgunluk içinde olduğunu ve muhtemelen ABD’nin de 6 ila 9 ay arasında bir tür durgunluğa gireceğini söyledi. Mevcut para politikasının ve dinamiklerin, ABD ekonomisini gelecek yılın ortasına kadar resesyona itmesinin muhtemel olduğunu belirten yönetici, bu rüzgardan küresel ekonominin de etkileneceğine dikkat çekti. CNBC ile yaptığı röpörtajda  Dimon, “ABD ekonomisi şu anda iyi gidiyor olsa da yükselen enflasyon, faiz artışları, Fed’in genişlemeyi sona erdirmesinin etkileri ve Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle alarm zilleri çalıyor”  açıklamasını yaptı ve şunları kaydetti:

Daha çok çatlak ve panik göreceğimiz yer; kredi piyasaları, borsa yatırım fonları. Borsalar gelecek yıl daha büyük darbeler alacak.

 

Uzmanlara göre, resesyon tehlikesi özellikle hisse senetleri ve yüksek korelasyon sebebiyle Bitcoin  için risk teşkil ediyor.  Fed yetkilileri şahin bir duruş sergilemeye devam ediyor. Ayrıca küresel çapta finansal istikrarsızlığa ilişkin endişeler artıyor. Uluslararası Para Fonu Salı günü Küresel Finansal İstikrar raporunu yayınlayacak. Yaklaşan durgunlukla ilgili endişeler, kripto para piyasasında da ağır hasara yol açabilir. Kripto piyasası, Fed’in şahin duruşu ve makroekonomik koşullar nedeniyle büyük darbe adı. Piyasa Perşembe günü yayınlanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi’ verilerine odaklandı. TÜFE, ülkedeki enflasyon seviyelerinin güçlü bir göstergesidir. Geçen ay, açıklanan TÜFE beklenen seviyelerden daha kötüydü. Sonuç olarak, kripto piyasası yine satış baskısı altında kaldı.  Benzer şekilde Üretici Fiyat Endeksi de bu ay açıklanacak.

Bitcoin, Nasıl Etkilenir?

Önde gelen fed yetkilileri, enflasyona karşı şahin duruşlarını teyit etmeye devam ediyor. CME Fed İzleme aracı şu anda 75 baz puanlık bir faiz artışı olasılığını gösteriyor. TÜFE ve ÜFE beklenenden daha kötü gelirse, piyasa 100 baz puanlık bir mega artışla karşı karşıya kalabilir. Geçen ay, bu yöndeki söylentiler kripto pazarında daha fazla satışa yol açtı. Kripto piyasası bugün yine kızıla büründü. Bitcoin son 24 saatte %2’ye yakın düşerken, Ethereum (ETH) %3’ün üzerinde değer kaybetti. Özellikle altcoin’ler büyük oranda düşüş yaşadı.

Son zamanlarda ivme kazanan XRP de son 24 saatte %7’ye yakın düştü. Cardano (ADA) ve Solana (SOL) da  %6  oranında değer kaybetti. Güçlü temellere rağmen Chainlink, olumsuz makroekonomik koşullar nedeniyle son 24 saatte %4 düştü.  Ethereum Classic, en kötü performans gösteren altcoin’lerden biri olmaya devam ediyor. Merge’ün ETC’e fiyatına ivme kazandırması bekleniyordu. Ancak, bu gerçekleşmedi. ETC, son 24 saatte %11 düştü.

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