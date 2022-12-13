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SBF nihayet tutuklandı ve yakında ABD’ye iade edilmesi bekleniyor. Kripto para yatırımcıları tarihi bir gün yaşıyor. Enflasyon düşük açıklandı, SBF tutuklandı, Bitcoin 18.000 doları gördük ve yarınki Fed toplantısına dair iyimser bir beklenti var. Bitcoin piyasa hakimiyeti yukarı çıkıyor ve bu genellikle BTC’nin ciddi toparlanma yaşadığı dönemlerde görülen bir veridir. Boğa piyasalarına giden yolculukta BTC hakimiyeti artarken altcoinler büyük ölçüde baskı yaşar.

Kripto Çöküşü Açıklamaları

Yeni FTX CEO’su kongredeki bir oturumda, Sam Bankman-Fried ve üst düzey yardımcılarının sorunlu kripto borsası FTX ve kardeş ticaret firması Alameda Research üzerinde sınırsız özgürlüğe sahip olduğunu söyledi. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde FTX’in çöküşü ve bunun kripto piyasaları üzerindeki etkisi hakkında ifade veren John Ray milletvekillerine FTX, Alameda Research ve geçen ay iflas koruma başvurusunda bulunan diğer kuruluşlar arasında hiçbir fark olmadığını söyledi.

Bir zamanlar 32 milyar dolar değer biçilen FTX, geçtiğimiz ay kendi yerel hizmet token’ına yapılan saldırının ardından çökmüştü. Ray, Bankman-Fried’in bu görevden ayrılmasının ardından FTX’in CEO’su olarak görevi devraldı. Yeni yönetici, FTX’in mali durumunu kariyerinde gördüğü en kötü karmaşa olarak tanımladı ve milyarlarca dolarlık işletmenin muhasebesini, küçük işletme defter tutma yazılımı Quickbooks aracılığıyla yürüttüğünü belirtti. Bunu “kağıtsız iflas” olarak nitelendiren Ray, “Belge eksikliği açısından gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir durum” dedi.

SBF Tutuklandı

Bankman-Fried, bugün sabah Bahamalar’da tutuklandı. Bankman-Fried, Alameda’ya FTX müşteri fonlarına özel erişim sağlamak ve yatırımcıları dolandırmakla suçlanıyor; kendisi ve diğer yöneticiler de Alameda aracılığıyla kendilerine ödenmemiş krediler verdiler. Ray, FTX’in yeni yönetiminin ABD’li düzenleyicilerle işbirliği yaptığını ve “kendileriyle ilgili olabilecek her türlü bilgiyi teslim etmeyi” planladığını söyledi.

Ray şimdiye kadar 1 milyar doların üzerinde varlığı koruma altına aldıklarını açıkladı. Yazı hazırlandığı sırada konuşmaya devam eden John Ray şunları söyledi;