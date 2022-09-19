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Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların altına düşerken, güncel veriler ve göstergeler mevcut düzeltmenin derinleşebileceğine işaret ediyor.

Ekonomist: S&P 500’de Dip Seviye Görülmedi!

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), enflasyon sorununun nasıl çözüleceğini görüşmek ve faiz oranlarını belirlemek üzere 20 ve 21 Eylül’de toplanacak. Şimdiye kadar, FOMC faiz oranlarını Mart’ta 25 baz puan, Mayıs’ta 50 baz puan ve son olarak Haziran’da 75 baz puan artırdı. Halihazırda 75 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığı %82, 100 baz puanlık faiz artırımı olasılığı ise %18. Tanınmış bir politik ekonomist olan Benjamin J. Cohen’a före önceki yüksek enflasyon dönemlerine ve FED faiz artış döngülerine bakarsanız, eğer FED faiz artırımlarına devam ederse, hisse senetlerinde yeni dip seviyelerin görüleceğine dair birçok kanıt var. Uzmana göre, enflasyon küresel bir sorun haline gelirken, Fed’in önceliği olmaya devam edecek. 2009 ve 2020 verilerini inceleyen analist, hisse senetlerinin dip seviyeye düşmeden önce bir yıla yakın bir süredir düştüğünü iddia etti. Dolayısıyla, Fed hala faiz oranlarını yükselttiğinden, bu durum S&P 500‘de dip seviyesinin hala görülmediği anlamına gelir. Borsa ile yüksek korelasyonda olan Bitcoin (BTC) de bu durumdan olumsuz şekilde etkilenecek.

Uzmanlara göre, Bitcoin’de Pazar günü meydana gelen çöküşte birkaç faktör rol oynamış olabilir. Ancak, Fed’in para politikası kararına yönelik yatırımcı duyarlılığı ve FOMC tahminleri muhtemelen ağırlık kazandı. ABD televizyonlarında yapılan resesyon uyarıları da piyasada endişeyi artırdı. Fed’in şahin duruşu ve büyüme tahminlerindeki karamsarlık, Bitcoin gibi daha riskli varlıklar için kötü gelişme. Analistlere göre kripto para piyasası muhtemelen NASDAQ 100’ü izlemeye devam edecek.

Rapor: Bitcoin’de İşler Kötüye Gidecek!

Bugün Korku ve Açgözlülük Endeksi 27/100’den 21/100’e düştü. Bitcoin, yeniden 20.000 doların altına düşerken, endekste de büyük bir düşüş yaşandı. Belirgin bir şekilde, endeks, yatırımcıların Fed ve ekonomik görünüm konusundaki endişesini yansıtarak ‘Aşırı Korku’ bölgesine geri döndü.

20.000 dolar BTC için psikolojik olarak önemli bir teknik destek görevi görüyor. Zincir içi analitik kaynağı Material Indicators, 18 Eylül’de Twitter takipçilerine yaptığı açıklamada, Önümüzdeki hafta yapılacak FED duyuruları nedeniyle Bitcoin’de işlerin daha da kötüye gideceğini iddia etti. Platforma göre, Bitcoin’de henüz dip seviye görülmedi.