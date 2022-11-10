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Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ve Ontario Teachers’ Pension Plan Board da FTX olayından zarar görenler arasında bulunuyor. Her ikisi de FTX için bir B-1 Serisi finansman turuna katılmıştı. FTX’in çöküşü, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ve Ontario Teachers’ Pension Plan Board da dahil olmak üzere birden fazla kuruluşun yatırımlarında büyük düşüşlere yol açtı. Diğer önemli yatırımcılar arasında ise Temasek, Sequoia Capital ve Tiger Global bulunuyor.

FTX Olayından Zarar Görenler

Ontario Teachers’ Pension Plan Board, Ekim 2021’de B-1 Serisi fonlama turuna katılan Kanada’daki üçüncü en büyük emeklilik fonu olarak değerlendirilebilir. Piyasada yoğun volatilitenin yaşandığında bile FTX‘e bağlı kalmış olmaları ise dikkatleri çekiyor. OTPP’nin FTX’e ne kadar yatırım yaptığı ise kamuoyuna açıklanmadı.

Öte yandan FTX’in özel yatırımcıları, doğal olarak büyük zarar gördü ve özel yatırımcılardan henüz çok fazla kamu yorumu mevcut değil. NFL yıldızı Tom Brady ve eski eşi ve model Gisele Bündchen bile melek yatırımcı olarak listede yer aldıkları için kayıplara uğradı.

Dünyanın En Büyük Varlık Yöneticisi de Darbe Aldı

BlackRock ve Tiger Global, geçen yıl FTX’in 420 milyon dolar topladığı B-1 Serisi finansman turunu yönetti. BlackRock dünyanın en büyük varlık yöneticisi ve kripto alanına katılımı her zaman ciddiye alınıyor. Ancak firmanın finansman turu sırasında ne kadar yatırdığı açıklanmadı.

BlackRock’un hisse değeri bugün %2,43 düştü. FTX olayından büyük bir etki görme olasılığı düşük olsa da, yine de kayda değer bir kurban olarak değerlendiriliyor. Varlık yöneticisi, Avrupa’da bir blockchain ETF’si başlatarak ve kurumsal müşterilere kripto sunmak için Coinbase ile ortaklık kurarak kripto alanında dikkat çeken adımlar atmıştı.

Bunlara ek olarak FTX’in düşüşünün ardından bir açıklama veya güncelleme yayınlayan özel yatırımcılar arasında Sequoia da var. Risk sermayesi şirketi FTX yatırımını sıfıra indireceğini dile getirdi. FTX’in altında bulunduğu fonların marjinal bir zarara uğradığını ve 150 milyon dolarlık bir kaybın, gerçekleşen ve gerçekleşmemiş kazançlardaki 7.5 milyar dolar ile dengelendiğini belirtti.