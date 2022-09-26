Geçen yıl boğa piyasasının sonunu doğru bir şekilde tahmin eden analist, Bitcoin'de (BTC) ortaya çıkabilecek en kötü senaryoyu çizdi.

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Geçen yıl boğa piyasasının sonunu doğru bir şekilde tahmin eden analist, Bitcoin’de (BTC) ortaya çıkabilecek en kötü senaryoyu çizdi.

12.000 Dolar Riski, Devam Ediyor!

Sektörde Pentoshi olarak bilinen analist, 612.300 Twitter takipçisine, Bitcoin‘in Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana makroekonomik görünümün büyük ölçüde değiştiğini söylüyor. Pentoshi, Federal Rezerv’in faiz artırımlarının Bitcoin’e büyük darbe vurduğunu ve uzun vadede BTC fiyatından umutlu olduğunu vurguladı. Analiste göre, oranlar %0’dan %4,6’ya çıktığı bir ortamdan sonra bile piyasa zaten bu duruma alıştı ve Bitcoin bağışıklık kazandı. Uzman bu süreçten sonra, Fed’den gelen riskin daha da artabileceğine inanıyor ve Bitcoin’de düşüşün devam edeceğinin altını çiziyor.

Makroekonomik ortamın hisse senetlerinde de kaosa yol açtığını dile getiren analist, BTC‘nin bu süreçte 20.000 doları koruyarak direnç gösterdiğine dikkat çekti. Enfasyonla mücadelede büyük bir katedildiğini söyeleyen Penthoshi, gerekli ortamın oluşması halinde Bitcoin’in yenide ivme kazanacağını iddia etti. Bu ayın başlarında Fed, faiz oranlarını 2023’te %4,6’ya ulaşana kadar artırma niyetini dile getirdi. Yazının yazıldığı sırada, federal faiz oranı %3 ile %3,25 arasında yer alıyor. Faiz oranlarının bitiş noktasına yaklaşmasıyla Pentoshi, Bitcoin’in kısa vadeli bir rahatlama rallisi yapacağına inanıyor. Analiste göre, en kötü senaryoda Bitcoin 12.000 ila 14.000 dolar arasına taban seviyeye ulaşacak. Yakın zamanda bir boğa piyasası gerçekleşmeeycek. Bitcoin, an itibariyle 18.802 dolardan işlem görüyor.

Fed, Bir Adım Daha Öteye Gidebilir!

Kripto para piyasası, Federal Rezerv’in para politikası ve şahin duruşu nedeniyle yerinde saymaya devam ediyor. Bitcoin, tekrar 20.000 dolar seviyesine çıkmaya çalışırken, piyasada somut bir katalizörün olmaması BTC’deki düşüşün derinleşebileceğine dair tahminleri artıyor. Federal Rezerv, yüksek enflasyonu dizginlemek için son derece agresif bir duruş sergiledi. Kurum ayrıca, pandemi sırasında balonlaşan bilançolarını kontrol etmek için niceliksel sıkılaştırmaya başvurdu. Fed, faiz oranlarını üst üste üç kez 75 baz puan artırdı. Uzmanlar yıl sonundan önce 100 baz puanlık bir artış bekliyor.

Bu arada, resesyon uyarıları tüm piyasada yankılanıyor. Dünya Bankası, küresel ekonominin gelecek yıl resesyondan etkileneceğine inanıyor. FedEx, talepteki düşüşün arttığı konusunda ciddi bir uyarıda bulundu. Fed başkanı Jerome Powell, selefi Paul Volcker’ın izinden giderse, ekonomi gerçekten de resesyona girecek.