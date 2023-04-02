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Bitcoin (BTC) ergenlik dönemine gireli çok olmadı ancak henüz bu aşamada bile devasa bir kitleye ulaştı. ABD’nin hükümet olarak Bitcoin (BTC) sattığı günleri bile görüyoruz. Elbette bu satış ilk değil ancak her geçen gün kral kripto para birimi daha da ciddiye alınıyor. Fakat ünlü ekonomiste göre artık iş işten çoktan geçti.

Bitcoin (BTC) Alınır Mı?

Önde gelen ekonomist ve kripto analisti Alex Krüger, Bitcoin’in bir varlık olarak değiştiğini ve artık yatırımcıların portföylerinde geçmişte olduğundan farklı bir rol oynadığını söylüyor. Krüger, bundan 10 yıl öncesinde olduğu gibi insanların Bitcoin alarak zengin olamayacağını düşünmeye başlamış. Yeterince değer kazanan Bitcoin’in eski devasa kazançlarına ulaşmasının pek mümkün olmadığına inanıyor. Peki neden böyle düşünüyor, Bitcoin gözden düştüğü için mi?

Kesinlikle hayır, ünlü ekonomist artık Bitcoin’in “servet deposu” olarak görüldüğünü düşünüyor. İnsanlar dolayı %6 enflasyonla yaşadığı bu ortamda “ona” göre servetlerini koruyabilmek için Bitcoin’e yöneliyor. Alex şunları söyledi;

“İnsanlar artık zengin olmak için Bitcoin satın almamalı. O gemi çoktan kalktı. Bitcoin (BTC) artık servetin korunması, riske göre ayarlanmış cazip getiriler, trade ve fiat sistemine karşı korunma amaçlı kullanılıyor”.

Kripto Paraların Geleceği ve BTC

Bununla Alex Krüger halen Bitcoin fiyatının son dip seviyesinden 10 kata kadar artış yaşayabileceğine inanlardan. Ve ona göre artık dip seviye çoktan geride kaldı. Ünlü ekonomist Bitcoin için 150 bin dolarlık hedef fiyatını açıklarken sekiz gerekçeden dolayı yeni zirvelerin kapıda olabileceğini söylüyor. Birkaç popüler 2022 kahini hariç kripto para analistlerinin çoğu aslında benzer şeyleri söylüyor. Alex’e göre Bitcoin neden yükselecek?

“- çok aylı uzun konsolidasyon – momentum göstergeleri dönüyor – maksimum tarihsel hacme sahip bir dip – çok yüksek hacimde daha yüksek dip – daha da yüksek hacimde yutan mum – 200 DMA’dan sıçrama – aralığın tepesi 200 wma ile çakışıyor – yukarıda daha fazla hacim”. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28.400 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.