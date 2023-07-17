  • CoinTürk
  •   IntoTheBlock Açıkladı! Bitcoin’de Yaklaşık 7.8 Milyon BTC’ye Erişim Kopmuş Olabilir!

IntoTheBlock Açıkladı! Bitcoin’de Yaklaşık 7.8 Milyon BTC’ye Erişim Kopmuş Olabilir!

Özet

  • IntoTheBlock, dolaşımdaki Bitcoin'lerin yaklaşık %29'unun 5 yıldır hareket etmeden durduğunu bildirdi.
  • Bu Bitcoin'lerin büyük bir kısmına erişimin sonsuza dek kaybedilmiş olabileceğini gösteriyor.
  • Bu durum, dolaşımdaki BTC arzının yalnızca 11.5 milyon civarında olduğu anlamına geliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:14
17 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Zincir üzeri veri sağlayıcısı IntoTheBlock, çıkarılarak piyasaya sürülen 19 milyondan biraz üzerindeki Bitcoin‘lerden (BTC) şimdiye kadar kaçının kalıcı olarak dolaşımdan çıktığını gösteren önemli bir veri paylaştı.

7.7 Milyon BTC’ye Erişim Sağlanamıyor Olabilir

IntoTheBlock, kısa süre önce attığı bir tweet’te, dolaşımdaki BTC’lerin yaklaşık yüzde 29’unun beş yıldır hareket etmeden durduğunu bildirdi. Şirket, bu Bitcoin’lerin büyük bir kısmına erişimin sonsuza dek kaybedilmiş olduğu üzerinde duruyor.

IntoTheBlock’un yaptığı Bitcoin bildirimi kripto veri platformu Glassnode‘un çalınan veya kaybolan Bitcoin’ler metriği hakkındaki attığı son tweet’iyle paralellik gösteriyor. Kripto veri platformu, geçtiğimiz günlerde bu metriğin 7 milyon 781 bin 224 BTC’yi gösterdiğini bildirmişti.

Bitcoin’in güncel dolaşımdaki arz miktarı 19 milyon 431 bin 743 ve dolaşımdaki arzın yaklaşık 7.8 milyonuna artık erişim sağlanamıyor anlatısı dolaşımdaki BTC arzının yalnızca 11.5 milyon civarında BTC bulunduğu anlamına geliyor.

Bitcoin’de Son Durum

Kripto kralı Bitcoin, 13 Temmuz’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) açtığı davada mahkemenin ikincil piyasalardaki XRP satışının menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediğine dönük kararı sonrası kripto para piyasasının XRP öncülüğünde yukarı yönde harekete geçmesiyle yüzde 3,5 oranında yükselmiş ve 31 bin 800 dolara kadar çıkmıştı. Ripple’ın SEC karşısındaki kısmi zaferi XRP fiyatının ise yüzde 90’ı bulan bir oranda yükselmesiyle sonuçlandı.

SEC’in 2020’nin Aralık ayında açtığı dava üzerine XRP’yi listeden çıkararak delist eden birçok kripto para borsasının önde gelen altcoin’i yeniden listelediği görüldü. Özellikle Coinbase ve Binance’in ABD kolu Binance.US, XRP’yi yeniden listeleme kararı aldı.

ABD mahkemesinin XRP haberi sonrası hızla yükselen Bitcoin ve diğer altcoinler, 14 Temmuz’a gelinmesiyle yeniden aşağı yönde hareket ettiler. Kripto fiyat veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre en büyük kripto para o günde 30 bin 71 dolara kadar çekildi. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,41 düşüşle 30 bin 179 dolardan el değiştiriyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
26 Temmuz’a Kadar Hedef Burası! Bitcoin (BTC) Yorum!
26 Temmuz’a Kadar Hedef Burası! Bitcoin (BTC) Yorum!
Bitcoin’de (BTC) Bu Harekete Dikkat! Kıdemli Analistten Kritik Uyarı!
Bitcoin’de (BTC) Bu Harekete Dikkat! Kıdemli Analistten Kritik Uyarı!
Glassnode Verileri Açıkladı: Bitcoin’de (BTC) Dönüm Noktası!
Glassnode Verileri Açıkladı: Bitcoin’de (BTC) Dönüm Noktası!
Veriler Net! Balinalar Oyuna Dönüyor! Kripto Çöküşü Kapıda Mı?
Veriler Net! Balinalar Oyuna Dönüyor! Kripto Çöküşü Kapıda Mı?
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin (BTC) Yükselişlere Devam Edebilecek mi?
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin (BTC) Yükselişlere Devam Edebilecek mi?
Piyasa Haftaya Düşüş ile Başladı: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasa Haftaya Düşüş ile Başladı: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Bitcoin Tehlikeli Sularda! Öngörüleri Bir Bir Çıkan Analistten Büyük Çöküş Uyarısı! O Seviyeye Dikkat!
Bitcoin Tehlikeli Sularda! Öngörüleri Bir Bir Çıkan Analistten Büyük Çöküş Uyarısı! O Seviyeye Dikkat!
Bitcoin Fiyatını Yükselten ETF Başvurularına Rağmen 1 Haftada 62.5 Milyon Dolarlık Satış!
Bitcoin Fiyatını Yükselten ETF Başvurularına Rağmen 1 Haftada 62.5 Milyon Dolarlık Satış!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023