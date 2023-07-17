Zincir üzeri veri sağlayıcısı IntoTheBlock, çıkarılarak piyasaya sürülen 19 milyondan biraz üzerindeki Bitcoin‘lerden (BTC) şimdiye kadar kaçının kalıcı olarak dolaşımdan çıktığını gösteren önemli bir veri paylaştı.

7.7 Milyon BTC’ye Erişim Sağlanamıyor Olabilir

IntoTheBlock, kısa süre önce attığı bir tweet’te, dolaşımdaki BTC’lerin yaklaşık yüzde 29’unun beş yıldır hareket etmeden durduğunu bildirdi. Şirket, bu Bitcoin’lerin büyük bir kısmına erişimin sonsuza dek kaybedilmiş olduğu üzerinde duruyor.

IntoTheBlock’un yaptığı Bitcoin bildirimi kripto veri platformu Glassnode‘un çalınan veya kaybolan Bitcoin’ler metriği hakkındaki attığı son tweet’iyle paralellik gösteriyor. Kripto veri platformu, geçtiğimiz günlerde bu metriğin 7 milyon 781 bin 224 BTC’yi gösterdiğini bildirmişti.

Bitcoin’in güncel dolaşımdaki arz miktarı 19 milyon 431 bin 743 ve dolaşımdaki arzın yaklaşık 7.8 milyonuna artık erişim sağlanamıyor anlatısı dolaşımdaki BTC arzının yalnızca 11.5 milyon civarında BTC bulunduğu anlamına geliyor.

Bitcoin’de Son Durum

Kripto kralı Bitcoin, 13 Temmuz’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) açtığı davada mahkemenin ikincil piyasalardaki XRP satışının menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediğine dönük kararı sonrası kripto para piyasasının XRP öncülüğünde yukarı yönde harekete geçmesiyle yüzde 3,5 oranında yükselmiş ve 31 bin 800 dolara kadar çıkmıştı. Ripple’ın SEC karşısındaki kısmi zaferi XRP fiyatının ise yüzde 90’ı bulan bir oranda yükselmesiyle sonuçlandı.

SEC’in 2020’nin Aralık ayında açtığı dava üzerine XRP’yi listeden çıkararak delist eden birçok kripto para borsasının önde gelen altcoin’i yeniden listelediği görüldü. Özellikle Coinbase ve Binance’in ABD kolu Binance.US, XRP’yi yeniden listeleme kararı aldı.

ABD mahkemesinin XRP haberi sonrası hızla yükselen Bitcoin ve diğer altcoinler, 14 Temmuz’a gelinmesiyle yeniden aşağı yönde hareket ettiler. Kripto fiyat veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre en büyük kripto para o günde 30 bin 71 dolara kadar çekildi. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,41 düşüşle 30 bin 179 dolardan el değiştiriyor.