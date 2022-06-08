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Kripto para karşıtlığı zirveye ulaşırken, İnsan Hakları Vakfı ABD kongresine kripto paraları savunan rapor niteliğinde çarpıcı bir mektup gönderdi.

Önde gelen teknoloji uzmanlarının ve ekonomistlerin, Kongre’ye gönderdikleri bir mektupta kripto paraları çok riskli ve işlevsiz olmakla alenen eleştirmesinden bir hafta sonra, dünyanın dört bir yanından insan hakları savunucuları, ABD’li milletvekillerine çarpıcı bir rapor yolladı. Rapordaki en dikkat çeken nokta ise, yerel para biriminin enflasyon karşısında değerini kaybettiği, bankacılık ve havale siteminin maliyetleri artırdığı ve yönetimlerin otoriter olduğu ülkelerde Bitcoin‘in (BTC) kurtarıcı rol oynadığının iddia edilmesi. 20 farklı ülkeden yaklaşık 21 insan hakları destekçisi mektupta şu ifadelere yer verdi:

Otoriter rejimler altında ve kötü ekonomik koşullarda yaşayan on milyonlarca insan var. Banka sisteminin devlet tarafından kontroledildiği bu ülkelerde insanlar kripto paralara ve stablecoin’lere güveniyorlar.

ABD’de kripto para lehine ve aleyhine lobi faaliyetleri devam ediyor. Kongre’nin bu yıl gündemden düşmeyen dijital varlıkları düzenlemeye yasalara yönelik somut adımlar atması gerekiyor. Senatörler. Cynthia Lummis ve Kirsten Gillibrand, kripto para piyasası için düzenleyici bir çerçeve oluşturmak amacıyla Salı günü yasa tasarısını sundu. ABD’li milletvekilleri, küresel çapta politika ve standartları etkin bir şekilde belirledikleri için, Washington’dan çıkacak sert bir regülasyonın dünya çapında büyük yankıları olabilir.

Ukrayna ve Afganistan Örnekleri

Spekülatif ve volatil yapıları nedeniyle eleştirilen Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, Rusya-Ukrayna savaşında gündemden düşmedi. Ukrayna’ya destek veren çok sayıda farklı ülkeden insan, kripto para ödemelari aracılığıyla ülkeye milyonlarca dolar gönderdi. Bu arada, ülkeden kaçan Ukraynalılar, USB içinde bulunan kripto paralarını yanlarına alarak kaçtılar. Savaş nedeniyle bankalar ve ATM’ler hizmet veremedi. Benzer bir olay, Taliban’ın ülkeyi ele geçirdiği ve ülkedeki bankaların kapatıldığı Ağustos ayında Afganistan’da da yaşandı. İnsan hakları şu noktayı vurguladı:

Bitcoin, merkeziyetsiz olduğu için finansal katılımı ve işlevselliği sağlıyor. Biz endüstri finansörleri veya profesyonel lobiciler değiliz. Mevcut seçenekler başarısız olduğunda risk altındaki insanlara yardım etmek için Bitcoin kullanan insani yardım uzmanları ve demokrasi savunucularıyız.