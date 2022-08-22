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Bitcoin (BTC) küresel çapta benimsenmeye devam ederken, kripto paralara yönelik akademik çalışmalar da artış kaydediyor.

Asya Pazarı: Bitcoin ve Borsa Arasındaki Korelasyon 10 Kat Artı

Asya’daki Kovid-19 pandemisinden önce, genel olarak kripto para ve finans piyasaları arasında yok denecek kadar az korelasyon vardı. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) güncel raporuna göre, yeni veriler, Asya’da Bitcoin ve hisse senetleri arasındaki korelasyonun 10 kat artığını gösteriyor. 21 Ağustos tarihli bir blog yazısında, bir grup IMF ekonomisti, kripto paraların finansal sisteme entegrasyonunun hızla büyüdüğü Asya piyasalarının dinamikleri hakkındaki endişelerini paylaştı. Ekonomistler, bunun finansal istikrar için belirli riskler oluşturduğunu belirterek şunları ekledi:

Finans sektörü bu tür risklerden izole edilmiş gibi görünse de, mevcut veriler artık durumun değiştiğini gösteriyor. Koronavirüs pandemisi küresel ekonmiyi büyük oranda etkiledi. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların kripto para sektörüne yönelmesiyle, dijital varlıklar önem kazandı. Yüksek korelasyon, risk teşkil ediyor.

Ekonomistler ayrıca, Bitcoin (BTC) ve borsaların arasındaki korelasyonun 10 kat arttığı Hindistan piyasası örneğine dikakt çektiler. Rapora göre, kripto ve geleneksel finans arasındaki korelasyonun arkasındaki neden, borsada kripto ile ilgili platformların ve yatırım araçlarının giderek daha fazla kabul görmesi ve Asya’daki biresyel ve kurumsal yatırımcılar tarafından artan kripto para benimsenmesi.

Hindistan, Vietnam ve Tayland, Başı Çekiyor

Uzmanlar, küresel finansal istikrar metodolojisini kullanarak, bu korelasyonun özellikle Hindistan, Vietnam ve Tayland’da artış kaydettiğini buldular. Sonuç olarak, IMF Asyalı yetkililere “düzenlenmiş finansal kurumlar hakkında net yönergeler oluşturmaları” bireysel yatırımcıları bilgilendirmeleri ve korumaları ve yetki alanlarındaki çalışmaları yakından koordine etmeleri tavsiye ediliyor. 27 Temmuz’da IMF’nin sermaye piyasaları direktörü Tobias Adrian, algoritmik stablecoin’lerde daha fazla kriz olabileceğini belirtti.

Bu nedenle, yönetici stablecoin regülasyonunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Ethereumworldnews’in haberine göre, IMF’in yayınladığı geçmiş bir raporda, bankaların ve nakit mevduatların dijital paralar tarafından alt edilebileceği ifade ediliyor. Raporda geleneksel paralarla desteklenen stablecoin’lerin mükemmel birer alternatif oldukları belirtiliyor. Raporda stablecoin’lerin benimsenmesi ile ortaya çıkabilecek faydaların yanı sıra risklerin de üzerinde duruluyor. Bunun yanında IMF başkanı, nisan ayında verdiği bir röportajda bankaların Blockchain teknolojisini benimsemeye başladığını da ifade etmişti.