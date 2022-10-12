JPMorgan CEO'sun durgunluk uyarısından sonra önde gelen iki kurumdan da benzer yönde açıklamalar geldi. Peki, Bitcoin (BTC) bu süreçten nasıl etkilenecek?

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JPMorgan CEO’sun durgunluk uyarısından sonra önde gelen iki kurumdan da benzer yönde açıklamalar geldi. Peki, Bitcoin (BTC), bu süreçten nasıl etkilenecek?

Komşunuz: Resesyon! Siz: Depresyon!

Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdürü Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass düzenledikleri ortak basın toplantısında Fed başta olmak üzerek birçok ülkedeki merkez bankalarının yüksek enflasyonu kontrol etmek için için yaptığı faiz artışları nedeniyle küresel ekonomide durgunluk riskinin arttığına dair uyarılarda bulundu. Malpass küresel ekonomisinin gelecek yıl resesyona girme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekerken, riskin giderek arttığını vurguladı. Yöneticiler ayrıca enflasyon konusunda da uyarılarda bulundu. Hiperenflasyonun ekonomilere daha büyük darbe vuracağına işaret eden Gerogieva, konut piyasasındaki krizin büyümeyi olumsuz etkilediğini ifade etti. Yöneticiler ayrıca Çin ekonomisinde de büyük sorunlar gördüklerini söyledi. IMF’e göre, ekonomide ‘en kötüsü henüz yaşanmadı’.

ABD’de yaygın bir söz vardır: “Resesyon, komşunuzun işini kaybetmesidir. Depresyon, ise sizin işinizi kaybetmenizdir.” IMF‘e göre, 2023’te iflaslar ve işten çıkarmalar ivme kazanabilir. Malpass gelişmiş ekonomilerde büyümenin yavaşlayacağını, gelişmekte olan ülkelerde ise para birimlerinin değer kaybetmesinin riskleri artırdığına dikkat çekti. Haftaya düzenlenecek olan toplantıda yüksek enflasyonla mücadele, emtia fiyatları, merkez bankalarının faiz artışları ve Rusya-Ukrayna’daki savaş gibi konuların ele alınması bekleniyor. Toplantı dünya genelinden maliye bakanları ve merkez bankacılarını bir araya getirecek.

Bitcoin: Fed, Resesyona Nasıl Tepki Verecek?

Bitcoin fiyatı, bir buçuk yıldan fazla bir süredir hisse senetleri ile yüksek korelasyon içerinde. Bu korelasyona dair birçok teori var. Bu durum, menkul kıymetler için piyasaların belirli bir likidite eşiğine ulaştıklarında kaçınılmaz olarak ne yaptığını gösterebilir. Veya kurumsal paranın sermaye girişlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğunun bir göstergesi de olabilir. Bu faktörlerden bağımsız olarak, Bitcoin fiyatının güçlü ve kalıcı bir ters rüzgarla karşı karşıya kalması muhtemeldir. Dünya ekonomisi resesyona girerse, yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaştıkça BTC düşebilir.

Bitcoin’in fiyatı, 2020’deki pandemi sırasında yaşanan durgunlukta hisse senetleriyle birlikte düştü. Aralık 2021 ve Mayıs 2022’de de kripto para piyasaları hisse senetleriyle birlikte sert satış bakısı altında kaldı. Şimdi ise Bitcoin fiyatının Fed’in yeni para politikasından destek alması mümkün. Federal Rezerv ve diğer bankalar resesyonla mücadele etmek için faiz oranları düşürürse, BTC muhtemelen yükselecektir. Aslında, Bitcoin 2008’de yaşanan durgunluğuna tepki olarak doğdu. Ardından, Mart 2020’de dünya çapındaki çöküşünün ardından inanılmaz bir boğa piyasası yaşadı. BTC, hisse senetlerini gölgede bırakarak inanılmaz bir fiyat artışı yaşadı. Sonuç olarak, resesyon BTC’ye ağır bir darbe vurabilir. Ancak, Fed resesyonla mücadele için faiz oranlarını düşürürse BTC fiyatı yükselir.